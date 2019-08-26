Площадки для воркаута пользуются популярностью

На территории Парка Горького расположены две бесплатные воркаут-площадки. Наиболее востребованная площадка расположена в «Музеоне».

— Спортивные тренировки Outdoor Athletic проходят по вечерам. Это смесь беговых тренировок и функциональной выносливости: кардиоупражнения и статическая нагрузка на все мышцы тела, — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.

Также на новой площадке горожане занимаются и в утренние часы. Так, например, москвич, обладатель второго юношеского разряда по вольной борьбе и по баскетболу Илья Ситчихин специально приезжает в парк, чтобы провести утреннюю тренировку.

— На дорогу уходит около 30 минут, но это того стоит. Площадка прекрасная и многофункциональная. Здесь удобно заниматься не только юношам, но и девушкам. На таких площадках можно делать огромное количество упражнений для поддержания физической формы. Лично я один день тренируюсь в зале на тренажерах, а в другой — приезжаю на эту площадку, — рассказал Илья Ситчихин.

Он добавил, что одно из ключевых упражнений — подтягивание. Оно хорошо помогает развивать мышцы спины, рук и брюшного пресса.

— Еще один пример — отжимания. Это упражнение направлено на развитие мышц плечевого пояса. Отжимания на турниках помогают создать рельеф мышц в области груди, плеч и рук. Упражнения можно выполнять разными хватами, — пояснил Ситчихин.

Молодой человек пояснил, что лучше всего тренироваться утром. Он посоветовал после силовой тренировки еще пробежать хотя бы два-три километра. Это позволит укрепить мышцы ног.

К слову, на территории девять парков, подведомственных Департаменту культуры Москвы, обустроены специальные беговые маршруты.

— Так, протяженность беговой дорожки от «Музеона» до Воробьевых гор составляет восемь километров. Маршрут пролегает вдоль набережных, — уточнили в Мосгорпарке, сообщив, что все желающие также могут поучаствовать каждую субботу в бесплатных групповых пробежках под присмотром инструкторов. Группы стартуют от Воробьевых гор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Болелов, заместитель директора по культурно-массовым мероприятиям Парка Горького:

— Для гостей парка у нас подготовлена большая программа на летний сезон. Так, любителей настольного тенниса ждут в Парке Горького и Нескучном саду, бесплатно здесь можно поиграть со своим инвентарем или взять его напрокат. Также на деревянной террасе в парке «Музеон» все желающих мы приглашаем на цигун и занятия от студии растяжки SM Stretching.

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