Книга Валентина Гафта и Никаса Сафронова вышла в свет

Выход этой книги для редакции — особое событие. Поскольку и заслуженный художник России Никас Сафронов, и народный артист России Валентин Гафт — настоящие старинные друзья нашей редакции.

Никас — постоянный участник придуманных и проводимых «Вечеркой» фестивалей народного творчества, а Валентин Гафт — добрый, мудрый советчик и...

И просто дорогой наш друг! В июне прошлого года в нашем еженедельнике было опубликовано особое литературное кафе — в «Воскресном чтении» мы представили стихи Валентина Иосифовича и беседу с ним о литературном творчестве в том числе. И Гафт, известный своим взрывным характером, острослов и задира, открылся нам как тонко-лиричный, робкий и ранимый поэт.

И вот недавно при финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы в издательстве «Белый город» вышла новая замечательная уникальная книга. В названии «Отражения» они отражены вдвоем, Никас — «Никасевич», как по-доброму называет Гафт своего друга, и Валя. Книгу можно трактовать как художественный альбом, а можно — как поэтический сборник.

— Мы познакомились и начали общаться с Валентином Иосифовичем в 1991 году, — рассказывает Никас Сафронов. — Я подарил ему тогда свою первую книгу, причем самую неудачную для меня, но она ему почему-то понравилась. Многие мои картины, как ему тогда показалось, каким-то удивительным образом совпали с написанными им ранее стихами. В то время он был известен для большой аудитории, конечно, как великий актер, но еще и как эпиграммист, о глубине его дара многие тогда и не догадывались. В тот момент у него был непростой жизненный период. И тут вдруг случилась некая «болдинская осень». В общем, он за пару лет написал, если не ошибаюсь, 86 стихов. И в 1994-м вышла наша совместная книга, в которой были его стихи, написанные на мои картины. Мы, правда, оба тогда остались недовольны качеством издания: я — по цвету и содержанию картин, Гафт — по тексту и пунктуации. Но, несмотря на это, книгу просто расхватали, тираж в три тысячи экземпляров разошелся буквально за месяц-два. Мы продолжали дружить, но до нового сов местного проекта руки не доходили. И у Вали был уже другой период — он был влюблен в Олю Остроумову. Наше совместное творчество на какое-то время мы отложили. Правда, за это время Гафт выпустил книгу с другим художником. Но слияния достойного, со слов поэта, не получилось: они существовали отдельно — стихи и картины... Валентин выпустил и несколько книг со стихами без иллюстраций. Но приятно было узнать, что многие его книги назывались по названию моих картин, например, «Сад забытых воспоминаний».

Несколько лет назад мы вернулись к новому совместному изданию, тем более за это время я узнал и написал портреты многих актеров и известных людей, на которых были эпиграммы у Гафта, что облегчало нашу работу. Часть картин пришлось нарисовать по просьбе Вали — тех героев, которых он обязательно хотел ввести в нашу книгу. И вот она, наконец, вышла.

Объективно и без прикрас: книга получилась исключительной. В ней присутствует какой-то особый дух, своя, особая магия. Впрочем, так, наверное, и должно происходить, если два таланта, встретившись, не противоречат друг другу, а друг друга дополняют. И поэтому — хватит обсуждать, давайте скорее ее откроем, вдохнем тонкий аромат краски и начнем рассматривать и читать.

К земле стремилась капель-

ка дождя

Последнюю поставить

в жизни точку…

И не спасут ее ни лысина

Вождя,

Ни клейкие весенние ли-

сточки.

Ударится о серый тротуар,

Растопчут ее след в одно

мгновенье,

И отлетит душа, как лег-

кий пар,

Забыв навек земное притя-

женье.

Отчего так предан Пес

И в любви своей бескраен?

Но в глазах — всегда вопрос,

Любит ли его хозяин.

Оттого, что кто-то —

сек,

Оттого, что в прошлом —

клетка,

Оттого, что человек

Предавал его не-

редко.

Я по улицам бро-

жу,

Людям вглядыва-

юсь в лица,

Я теперь за всем

слежу,

Чтоб, как Пес,

не ошибиться.

Всех породило нас яйцо —

мы вышли из его пеленок —

Кто с человеческим лицом,

А кто-то с клювом, как цы-

пленок.

Так начинался маскарад,

Как ловко кто-то все при-

думал!

И на скорлупочный наряд

Надел и маски, и костюмы.

Кто первым был, в конце

концов,

Яйцо иль курица, неважно,

И хрупким было то яйцо,

И курица была отважной.

И гладок был яйца овал,

И силуэт безукоризнен,

О, смертников великий бал!

Под каждой маской — тай-

на жизни.

На сцене Плаха, все

фатально,

Беда должна была

случиться,

Я пересек границу Тайны,

За это надо распла титься.

Когда придут в разгар игры

Семерка, Тройка, Туз —

не ахай!

Невидимые топоры

Всегда висят над нашей

Плахой.

Загадка есть — Разгадки

нет,

Я наступил на темя Ямы,

Где кровь смывает с рук

Макбет

И дремлет Пиковая дама.

На сцене Плаха, все

фатально,

Беда должна была

случиться,

Я пересек границу Тайны,

За это надо распла титься.

Когда придут в разгар игры

Семерка, Тройка, Туз —

не ахай!

Невидимые топоры

Всегда висят над нашей

Плахой.

Загадка есть — Разгадки

нет,

Я наступил на темя Ямы,

Где кровь смывает с рук

Макбет

И дремлет Пиковая дама.

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