Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»
Отказ Европы от российских ракет «Союз» является следствием давления со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил отечественный космонавт Павел Виноградов.
По его словам, причиной этому стали хорошие отношения России с Францией и Германией, которые всегда волновали американскую сторону. Таким образом она пытается разрушить имеющееся сотрудничество.
При этом Павел Виноградов подчеркнул, что российская космонавтика не понесет от отказа использования «Союза» потерь, а количество полетов на ракетах не снизится, так как спрос на них существует и в других странах.
О планах отказа Европейского космического агентства от ракет стало известно в понедельник, 26 августа, передает телеканал «360».
«Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, используемыми с 2011 года для доставки космонавтов к МКС. На сегодняшний день в США занимаются разработками новых космических кораблей для пилотируемых полетов.
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