Более 400 мероприятий провели в рамках ежегодной акции «Ночь кино»

В рамках ежегодной акции «Ночь кино», которая прошла в минувшую субботу, 24 августа, провели 430 мероприятий, рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

— Акция, которую мы придумали в 2016 году в Москве и которая проходит уже в четвертый раз, за эти годы получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации и стала действительно всероссийской. Более трех тысяч показов и мероприятий прошло по всей стране, — заявил Кибовский.

«Ночь кино», которая является одним из важнейших кинособытий года, посетили 24 тысячи гостей. Мероприятия прошли в столичных кинотеатрах, парках, музеях и библиотеках. Так, началась программа показов с премьеры фильма «Мальчик русский» в киноцентре «Октябрь». Киноленту представили режиссер Александр Золотухин и кинокритик Антон Долин.

Кроме того, участники мероприятий «Ночь кино» смогли первыми увидеть лучшие ленты «Кинотавра» и Каннского кинофестиваля. Среди них был фильм «Атлантика», получивший Гран-при Каннского кинофестиваля, а также российские премьеры — ленты «Француз» Андрея Смирнова, «Верность» Нигины Сайфуллаевой и Sheena667 Григория Добрыгина.

А еще гости события смогли посмотреть старое кино в необычных местах с пленки 35 миллиметров. В числе локаций были станция метро «Деловой центр», высотка у «Баррикадной», а также бассейн «Чайка».

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)

Итоговым мероприятием акции стал вечер, посвященный всеми любимому советскому телефильму «Д’Артаньян и три мушкетера». А в музее-заповеднике «Царицыно» состоялась премьера спектакля «Мушкетеры 40 лет спустя». Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

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