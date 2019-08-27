Московские водители стали более вежливыми
Число постановлений за непропуск пешеходов на зебре в столице снизилось более чем в два раза в сравнении с прошлым годом, водители стали вежливее, передает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД) в соцсети Twitter.
— За шесть месяцев 2019 года количество постановлений за непропуск пешеходов на зебрах сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на то что количество камер увеличилось, — сообщили в ЦОДД.
Водители в Москве стали более вежливыми. За 6 месяцев 2019 года количество постановлений за непропуск пешеходов на зебрах сократилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на то что количество камер увеличилось pic.twitter.com/X84aHSh8Rk— ЦОДД (@gucodd) August 27, 2019
Ранее сообщалось, что в Москве откорректировали временные интервалы светофоров на 34 пешеходных переходах. Всего в столице действует порядка 40 тысяч светофоров.
Читайте также: Фанерные щиты в виде полицейских появились на пешеходных переходах Москвы