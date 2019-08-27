Задержаны злоумышленники избившие и ограбившие жительницу Люберец
Во вторник, 27 августа, представители правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые избили и ограбили жительницу подмосковного города Люберцы, сообщили «Вечерней Москве» в МУ МВД России «Люберецкое».
Ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от 42-летней женщины о том, что неизвестные лица избили ее и украли цепочку из золота на Октябрьском проспекте. Сумма ущерба была оценена в 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали и доставили в отдел двоих молодых жителей ближнего зарубежья в возрасте до 26 лет.
Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, согласно статье УК РФ «Разбой». Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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