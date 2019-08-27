Евгения Медведева: Я обожаю возвращаться в родную Москву

Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — обворожительная фигуристка Евгения Медведева — приехала из Канады в Москву и уже в качестве официального посла олимпийской сборной России на летних Играх в Токио-2020 ответила на вопросы журналистов.

Выдающаяся фигуристка из Москвы рассказала о жизни в трех странах, которые для нее особенно близки. Но как бы не было интересно фигуристке путешествовать по миру, она всегда скучает по родной столице.

О ЖИЗНИ В КАНАДЕ

— Евгения, вы тренируетесь в Канаде под руководством тренера Брайана Орсера. Расскажите, как вы живете за океаном в бытовом плане? Готовите ли еду, водите ли автомобиль?

— Мы с мамой живем в апартаментах с очень красивым видом. Думаю, в будущем мне предстоит сдать на водительские права, потому что в Канаде пешком никуда не дойдешь, даже до ближайшего крупного магазина. За рулем пока что мама, а в магазины я хожу постоянно. Кто готовит еду? Я сама себе готовлю. Слежу за своим питанием, ведь мне нужно кушать свежую пищу. Не сомневайтесь, я вкусно готовлю. А убираемся в квартире мы вместе с мамой.

— Вам комфортно в Канаде?

— Я привыкла к людям, которые меня окружают, Брайану Орсеру, к Трейси Уилсон. Они понимают меня с полуслова. Английский язык у меня базовый, разговариваю я хорошо, хотя иногда не могу выразить на иностранном языке то, что чувствую. При этом люди меня понимают, знают, как подбодрить. Мы чувствуем себя в Канаде — я, мама и мои тренеры — как одна спортивная семья. Хотя у меня до сих пор есть ощущение, что в Канаде я в очень длительной командировке. Я работаю в Канаде, а все близкие друзья находятся в России. Но там для меня лучшие условия в плане работы.

О ЯПОНИИ

— Вам нравится бывать в Японии?

— Япония — просто потрясающая страна. От лица всех фигуристов говорю — мы все ей восхищаемся. Там абсолютно другая обстановка. В другой стране все чтут именно представителя своей страны, а в Японии разницы не чувствуется: там встречают одинаково тепло как своих родных ребят, так и нас. Жить в Японии было бы сложно — очень сильно отличается стиль жизни. Однако мы ездим туда, чтобы расслабить себя морально, но напрягаемся там физически, чтобы порадовать японского зрителя. При этом мы получаем много энергии от фанатов, которой хватает надолго на весь сезон. Скажу по секрету, я нахожусь в активной стадии изучения японского языка. Приводить примеры пока не буду. Хотелось бы начать открыто разговаривать, когда я освою начальный уровень.

О РОДНОЙ МОСКВЕ

— Вы скучаете по родной Москве?

— Я люблю путешествовать, но обожаю возвращаться в родную Москву. В столице у меня много любимых мест, где я люблю бывать с близкими людьми или просто посидеть в московском кафе одна, собраться с мыслями перед принятием важного решения. В нашей московской квартире меня ждет любимая собака. Ощущение, что Москва — мой дом, меня никогда не покидает.

О «МЕМУАРАХ ГЕЙШИ»

— Ваша новая произвольная программа будет под саундтрек из «Мемуаров гейши». Чем объясняется ваш выбор?

— Это программа моей мечты. Года два готовила себя к исполнению этой роли. Слушаю эту музыку очень давно, но раньше чувствовала, что еще не доросла. Эта произвольная программа настолько продумана, как никогда ранее в моей карьере. Когда показала ее моему тренеру Брайану Орсеру, он это подтвердил. Ставила программу Ше-Линн Бурн — просто потрясающая женщина. После работы с ней спортсмены действительно меняются в лучшую сторону. У нее абсолютно другой, особенный взгляд на сам вид спорта

ДОСЬЕ

Евгения Медведева

Родилась 19 ноября 1999 года в Москве.

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта. Двукратный серебряный призер ОИ-2018 (одиночное катание, командные соревнования). Двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата мира (2019). Двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призер ЧЕ-2018. Двукратная чемпионка России (2016, 2017). Двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). Серебряный призер командного ЧМ-2017. Бывшие тренеры: Любовь Яковлева, Елена Селиванова, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков.

СПРАВКА

4 мая 2018 года стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, в группе которой тренировалась с 2007 года. Ее новым тренером стали Брайан Орсер и его помощница Трэйси Уилсон. Под их руководством Медведева тренируется в Канаде.

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