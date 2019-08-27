Благотворительный забег пройдет в столице

На ВДНХ 1 сентября будет организован «Забег во благо» в рамках Московского международного форума «Город образования». Вырученные средства будут направлены на образование детей, содержащихся на длительном лечении в больницах.

Участников разделят на несколько категорий. Для ребят в возрасте от 5 до 12 лет будет организован отдельный старт. Они пробегут более 500 метров на Центральной аллее выставки. Дистанция подростков от 12 до 14 лет составит один километр, бегунов от 14 до 18 — 5 километров. Люди старше 18 преодолеют путь в 10 километров. Для всех желающих перед началом забега проведут разминку.

В акции будут участвовать не только россияне, но и иностранцы.

Забег проведут во второй раз. В 2018 году количество его участников превысило 2 тысячи человек.

— В числе бегунов было очень много детей, учителей, директоров, к нам приходили целыми школьными командами. Благотворительный забег всегда имеет особое значение. Помимо популяризации спорта и здорового образа жизни, это всегда помощь тем, кто в ней нуждается, — поделился директор школы № 2095 «Покровский квартал» Илья Новокрещенов.

Для участия необходима регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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