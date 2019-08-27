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Происшествия

Жителя Одинцово приговорили к девяти годам колонии за поджог своего знакомого

Кирилл Николаев
• 15:25 • 27 августа 2019
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Фото: https://pixabay.com

Суд в Одинцово приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя, поджегшего своего знакомого. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.

Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. От полученных травм пострадавший скончался, передает Агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, 7 августа 2018 года между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник облил  оппонента бензином и поджог. Он потушил пламя, отвез пострадавшего на машине к ближайшему жилому дому, вызвал скорую помощь и скрылся. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

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