Духи странствий: какие приметы и поверья помогают путешественникам

Больше половины московских путешественников «присаживаются на дорожку» перед поездкой: об этом говорят результаты опроса одной из крупнейших туристических компаний. «Вечерка» выяснила, что кроется за приметами.

Второе по распространенности поверье путешественников — не зашивать ничего перед дорогой. Этому принципу следует каждый пятый турист. Девять процентов стараются избегать встреч с женщинами, у которых в руках пустые ведра или пакеты. Семь процентов, уезжая на курорт, предпочитают не оглядываться. Шесть процентов держатся за угол стола перед выходом, чтобы дорога была успешной.

[BIGPICTURE=1]

— На самом деле главная «примета» перед поездкой — взять с собой паспорт с действующей визой и банковскую карту с нужным количеством средств, — скептически утверждает заместитель генерального директора одного из российских туроператоров Игорь Степаненко.

В наши дни

Пусть самые распространенные поверья уходят корнями в Древнюю Русь, некоторые приметы сформировали современные туристы. Так, собираться в дорогу лучше в день накануне выезда, а не заранее. Так меньше риск что-то забыть. Если по пути в аэропорт все светофоры зеленые, проблемы начнутся уже при регистрации на рейс. А вот если дома после сборов остается бардак, то путешествие точно пройдет на славу. А еще хорошая примета — увидеть одинокий вагон железнодорожного состава.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Натали Неведрова, ведущая программы «Орел и Решка»:

— В приметы я не верю. Но обращаю внимание: если перед поездкой начинается череда каких-то трудностей, потеря билетов или сложности с визой, задумываюсь, а стоит ли уезжать? Мой стандартный обряд сбора в путешествие: паковать чемодан за пять дней «до», а потом выкладывать оттуда вещи, которые скорее всего не понадобятся.

Читайте также: Стало известно, куда россияне больше всего любят ездить в отпуск