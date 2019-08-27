Вторник 27 августа , 18:08
Ясно + 21 °
Город
4-дневная рабочая неделя
4-дневная рабочая неделя
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Звезды

Стала известна сумма иска рэпера LOne к лейблу Тимати

Максим Землянский
• 17:32 • 27 августа 2019
0
doc76uhq32dmkmf7516myv
Фото: официальная страница L'ONE (https://www.instagram.com/l_one_mars/), официальная страница Тимати (https://www.instagram.com/timatiofficial/)

Рэпер L'One (настоящее имя — Леван Горозия) подал в суд на лейбл Тимати Black Star. Сумма иска составила 147 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат артиста Климент Русакомский.

Он отметил, что изначально в деле значилась сумма 350 миллионов.

— Сейчас цифра меньше. Иск в 147 миллионов — это убытки, которые были причинены Горозии со стороны компании Black Star, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова адвоката.

Уточняется, что иск был зарегистрирован в столичном Хамовническом суде. Инстанция примет решение о принятии или непринятии искового заявления к производству в течение пяти дней.

Напомним, L'One ушел со скандалом из Black Star в марте 2019 года после семи лет сотрудничества. Позже исполнитель подал в суд на лейбл, чтобы вернуть свой сценический псевдоним и вычтенные денежные средства.

Читайте также: Тимати прокомментировал скандал с LOne

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Власти Москвы подали апелляцию на решение суда о незаконности отказа в проведении митинга
18:5327 августа 2019
Внутренняя политика
Вопросы безопасности детей перед началом учебного года обсудили в МЖД
18:5327 августа 2019
Общество
Борис Джонсон назвал дату выхода Великобритании из Евросоюза
18:4427 августа 2019
В мире
Добровольцы МЧС спасли трех котят из-под капота московской машины
18:4127 августа 2019
Животные
Владимир Путин угостил Реджепа Эрдогана мороженым российского производства
18:3627 августа 2019
Внешняя политика
Замдиректор «Ленкома» рассказал о самочувствии Марка Захарова
18:3027 августа 2019
Культура
Госинспекция по недвижимости устранила незаконный объект на востоке столицы
18:2527 августа 2019
Город
Новый поворот появился на Боровском шоссе
18:0727 августа 2019
Транспорт
Лучших экскурсоводов и гидов-переводчиков выбрали в столице
17:5627 августа 2019
Город
Добровольцы МЧС поймали змею в квартире на северо-востоке Москвы
17:4927 августа 2019
Происшествия
Фестиваль национальных культур «Народы Москвы» пройдет на Поклонной горе 31 августа
17:3627 августа 2019
Город
Ростуризм заявил о возможности возобновления продаж путевок на Шри-Ланку
17:3627 августа 2019
Туризм
Сотрудники МВД перекрыли канал поставки наркотиков в Москву
17:1127 августа 2019
Происшествия
СК проверит информацию СМИ о гибели ребенка в подмосковном доме-интернате
17:0927 августа 2019
Происшествия
Ушла из жизни актриса Людмила Мальцева
16:5427 августа 2019
Кино
Пять новых островов открыли в Арктике
16:4927 августа 2019
Наука
Движение электричек на Киевском направлении вводят в график после сбоя
16:4327 августа 2019
Транспорт
Педиатр рассказал, с какого возраста следует брать детей за границу
16:4027 августа 2019
Дети
Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с билетами на концерт Metallica
16:3627 августа 2019
Происшествия
Усадьбу Хлюдовых в центре Москвы начали готовить к реставрации
16:3227 августа 2019
Город
Заработала горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров
16:2427 августа 2019
Город
Два грузовика столкнулись на внутренней стороне МКАД
16:2027 августа 2019
Происшествия
Депутат Рады назвал кандидата в премьеры от Зеленского серой лошадкой
16:1927 августа 2019
В мире
СМИ сообщили, что Зеленский определился с кандидатурой на пост премьера
16:1327 августа 2019
В мире
Посетители Музея Победы узнают о судьбах героев Великой Отечественной войны
16:0227 августа 2019
Город
Строительство моста до «Острова мечты» закончится в ноябре этого года
16:0127 августа 2019
Город
Модный показ коллекций дизайнеров из семи стран пройдет 8 сентября
15:5627 августа 2019
Город
Более 130 пассажиров самолета А321 получили компенсации от «Уральских авиалиний»
15:4827 августа 2019
Происшествия
Мировой рекорд по хайлайну установят в Москве на День города
15:3027 августа 2019
Город
Жителя Одинцова приговорили к девяти годам колонии за поджог знакомого
15:2527 августа 2019
Происшествия
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на северо-западе Москвы к концу 2019 года
15:1327 августа 2019
Город
Дмитрий Киселев назвал мат бесценным ресурсом в русской культуре
15:0727 августа 2019
Общество
Благотворительный забег пройдет в столице
15:0227 августа 2019
Город
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия
15:0227 августа 2019
Курьезы
Иномарка совершила наезд на мачту освещения в центре столицы
14:4927 августа 2019
Город
Макрон заявил о поражении Запада перед Россией и Китаем
14:4527 августа 2019
Внешняя политика
Москвичей обучили основам финансовой грамотности в Южном Бутове
14:4427 августа 2019
Город
Акция «Ночной прием теперь как днем» пройдет в пяти ветклиниках до 31 октября
14:3227 августа 2019
Город
Кузнецова сообщила о нарушениях при организации школьного питания
14:3027 августа 2019
Дети
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября
14:2627 августа 2019
Город
Еще одно уголовное дело возбудили в отношении экс-министра Абызова
14:0927 августа 2019
Происшествия
Тренер Петрушин оценил мастерство нападающих «Динамо»
14:0927 августа 2019
Спорт
Задержаны злоумышленники, избившие и ограбившие жительницу Люберец
14:0627 августа 2019
Город
Часть помещений отремонтируют в телецентре «Останкино»
13:4427 августа 2019
Город
Владимир Путин рассказал о достижениях российского авиапрома на форуме МАКС-2019
13:2827 августа 2019
Общество
Два автомобиля и автобус столкнулись на проспекте Вернадского
13:2727 августа 2019
Город
Стало известно о состоянии памятников Рождественского монастыря после пожара
13:1227 августа 2019
Город
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
13:0327 августа 2019
Технологии
Участок Филевской линии метро дважды закроют на выходные
12:5327 августа 2019
Город
Вертолет «Ансат» с салоном в стиле Aurus впервые показали на МАКС-2019
12:4927 августа 2019
Технологии
Поступления страховых взносов от московских организаций выросли
12:4827 августа 2019
Финансы
Новый сквер появился на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе
12:4427 августа 2019
Город
Супруга Валентина Гафта рассказала о его самочувствии
12:3927 августа 2019
Культура
Дом музыки пригласил москвичей на празднование Дня города
12:3627 августа 2019
Город
Финансирование подготовки пилотов предложили увеличить вдвое после ЧП с SSJ100
12:3627 августа 2019
Технологии
Обновленные дорожные указатели появятся на МКАД до конца года
12:3627 августа 2019
Город
Столичные водители стали в два раза чаще пропускать пешеходов на зебре
12:3627 августа 2019
Город
Городской причал будет действовать на набережной возле Филевского парка
12:3627 августа 2019
Город
Сергей Собянин: Основные работы на Филевской линии метро выполнены
12:3627 августа 2019
Город
Жена Петра Мамонова сообщила, что супругу требуется еще одна операция
12:3627 августа 2019
Общество
Концерты и экскурсии подготовили технопарки к завершению акции «День без турникетов»
11:5227 августа 2019
Город
Россияне назвали самый любимый отечественный фильм 21 века
11:4027 августа 2019
Кино
Завершилось бетонирование пролетного строения эстакады через улицу Минскую
11:4027 августа 2019
Город
Мастер-классы для детей проведут на Международном фестивале технологий в Москве
11:3727 августа 2019
Город
Определен средний возраст автовладельцев в России
11:2127 августа 2019
Общество
Составлен топ самых «нелюбимых» у россиян городов Европы
11:1227 августа 2019
Туризм
Захват территории в парке Горького пресекла Госинспекция по недвижимости
11:0727 августа 2019
Город
Три снаряда времен ВОВ обнаружили в Москве
11:0127 августа 2019
Происшествия
Назван самый вкусный в России чернослив
11:0027 августа 2019
Товары
Эксперт заявила, что многие люди не считают угрозой «квалификационную яму»
11:0027 августа 2019
Рынок труда
Злоумышленник ограбил квартиру в Богородском округе почти на 2,5 миллиона рублей
10:4127 августа 2019
Город
Ремонтные работы на улице Новый Арбат завершены
10:2627 августа 2019
Город
Названа опасность продуктов домашнего производства
10:2627 августа 2019
Товары
Возгорание в строящемся здании на улице Сущевский Вал ликвидировано
10:2627 августа 2019
Город
Росреестр запустил сервис для проверки подлинности выписок на объект недвижимости
10:0827 августа 2019
Город
Подорвавшийся на мине мальчик из Сирии вернулся домой после лечения в Москве
09:5927 августа 2019
Дети
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки на юге Москвы
09:4327 августа 2019
Город
Названо число оказавшихся в «квалификационной яме» россиян
09:3627 августа 2019
Рынок труда
Московские библиотеки проведут более 150 бесплатных экскурсий
09:2627 августа 2019
Город
Мужчина под видом соцработника проник в квартиру пенсионерки и украл миллион рублей
09:2327 августа 2019
Происшествия
Стрельба из самого мощного в мире миномета попала на видео
09:0527 августа 2019
Армия
Домашнее задание школьников сможет проверять новый электронный сервис
09:0327 августа 2019
Город
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на севере Москвы
09:0327 августа 2019
Происшествия
Более 400 мероприятий провели в рамках ежегодной акции «Ночь кино»
08:3827 августа 2019
Город
Гастрономический маркет пройдет на фестивале «Цветочный джем»
08:3727 августа 2019
Город
Число больных сахарным диабетом россиян сильно возросло за пять лет
08:3727 августа 2019
Общество
Работодатели будут обращать внимание на опыт волонтерства при найме соискателей
08:3327 августа 2019
Рынок труда
Ребенка и двух взрослых спасли при пожаре в квартире на Ярославском шоссе
08:3327 августа 2019
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 27 августа
08:1127 августа 2019
Город
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
07:5527 августа 2019
Технологии
Лучший семейный рецепт варенья выберут на фестивале «Цветочный джем»
07:5527 августа 2019
Город
Фестиваль исторических садов пройдет в парке «Царицыно»
07:4027 августа 2019
Город
Новый маршрут по любимым местам режиссера Евгения Каменьковича появился в Москве
07:3027 августа 2019
Город
Россия начала подготовку к полету на Луну
06:3327 августа 2019
Общество
Посольство РФ в США опровергло слова американского сенатора об отказе в визе
05:2827 августа 2019
Внешняя политика
Аэропорт Шереметьево может сократить количество голосовых сообщений
04:5227 августа 2019
Город
Врач предупредил об опасности чихания с закрытым ртом и носом
04:0927 августа 2019
Здоровье
Минтранс сообщил о задолженности грузинских авиакомпаний в один миллион долларов
04:0127 августа 2019
Внутренняя политика
Российские работодатели и сотрудники оценили идею сна в рабочее время
03:5327 августа 2019
Общество
Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет
02:3627 августа 2019
Культура
Пожар произошел в столичном историческом здании на Малой Дмитровке
02:2727 августа 2019
Происшествия
Минтруд предложил устраивать одиноких пожилых людей в семьи
02:1927 августа 2019
Общество
Просрочка по потребительским кредитам в РФ снизилась вдвое
01:1327 августа 2019
Общество
Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»
01:0427 августа 2019
Общество
Движение в районе улиц Спартаковской и Талалихина перекроют 28 августа
00:3827 августа 2019
Город
Полиция Барселоны раздала почти 200 комплектов вещей для тех, чью одежду украли на пляже
00:2927 августа 2019
В мире
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
00:1527 августа 2019
Внешняя политика
Максим Орешкин назвал строительство одним из возможных драйверов роста ВВП в 2019 году
00:0427 августа 2019
Общество
Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
23:2526 августа 2019
Общество
Интервалы между автобусами могут увеличить до 1 сентября из-за «Спасской башни»
23:1226 августа 2019
Город
Мужчина выжил после падения на пути на станции «Ховрино»
22:5226 августа 2019
Происшествия
Уголовное дело возбудили в СК по факту убийства жителя Домодедова
22:5126 августа 2019
Происшествия
Фестиваль «Золотая осень. Урожай — 2019» пройдет в Москве 29 августа
22:3926 августа 2019
Город
Названа самая высокооплачиваемая певица в мире
22:3126 августа 2019
Звезды
Автобус задымился в подмосковных Химках
22:1526 августа 2019
Происшествия
Назван самый популярный район Москвы
22:1226 августа 2019
Город
Борьба за голоса избирателей активизируется на территории округов
22:1226 августа 2019
Город
Медики сообщили о состоянии пострадавшей в турецком отеле российской девочки
22:0426 августа 2019
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Богородице-Рождественского женского монастыря
21:5826 августа 2019
Происшествия
Центральный театр Российской армии ждет масштабная реставрация
21:5726 августа 2019
Город
Загрузить еще

Что будет с рублем этой осенью

27 августа 17:45
Эфиры Вечерка-ТВ

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

Как настроить ребенка на учебу после летних каникул...

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Анатолий Сидоров

Искусственный интеллект добрался до столичных коммунальщи...

Игорь Воеводин

Макрон, жена, Родриго: как сегодня делаются скандалы...

Никита Миронов

В семью за десять тысяч? Плохая идея...

Ольга Кузьмина

Цветы учителям — это святое

Оксана Крученко

Не дарите учителям мусор

Георгий Бовт

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Александр Никонов

Почему я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю...

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER