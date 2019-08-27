Стала известна сумма иска рэпера LOne к лейблу Тимати
Рэпер L'One (настоящее имя — Леван Горозия) подал в суд на лейбл Тимати Black Star. Сумма иска составила 147 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат артиста Климент Русакомский.
Он отметил, что изначально в деле значилась сумма 350 миллионов.
— Сейчас цифра меньше. Иск в 147 миллионов — это убытки, которые были причинены Горозии со стороны компании Black Star, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова адвоката.
Уточняется, что иск был зарегистрирован в столичном Хамовническом суде. Инстанция примет решение о принятии или непринятии искового заявления к производству в течение пяти дней.
Напомним, L'One ушел со скандалом из Black Star в марте 2019 года после семи лет сотрудничества. Позже исполнитель подал в суд на лейбл, чтобы вернуть свой сценический псевдоним и вычтенные денежные средства.
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