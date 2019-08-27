Хористы «серебряного» возраста установили мировой рекорд

Одиннадцать ведущих хоров — представители от каждого административного округа столицы — общими силами формируют концертную программу Дня «Московского долголетия», по колориту и профессионализму сравнимую с официальной церемонией открытия главного военно-музыкального фестиваля страны. Сложно поверить, что среди участников не выпускники консерваторий, а врачи, инженеры и даже доктора математических наук. Но главное, что их объединяет, — «серебряный» возраст.

— Здорово, что представители старшего поколения занимаются музыкой и творчеством, что они ведут активный образ жизни и делятся с нами своим безграничным опытом, — утверждает начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин, под чьим руководством проходит праздник. — Концерт — грандиозное действо для зрителей, которое разворачивается в самом центре страны.

Знакомый с детства «Синий платочек», задорная «Катюша», звучавшая в кинофильме «Щит и меч» композиция «С чего начинается Родина» — песням хоров-участников подпевают семь тысяч зрителей. Но центром праздника становится выступление сводного хора «Московского долголетия»: 872 участника проекта в унисон запевают «Дорогая моя столица…» Вердикт генерального директора международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владислава Копылова — достижение официально зарегистрировано.

— Вы даже не представляете это чувство: стоять в центре родной Москвы, здесь, на Красной площади, и петь для таких же, как и мы, москвичей! — рассказывают за кулисами участницы хора Центрального административного округа Лидия Катышева и Зоя Михайлова. — Такая гордость за свой город! Мы готовились очень усиленно, по четыре часа в день. И вот чего достигли — рекорд!

Но фестиваль продолжается и за пределами главной сцены. Поклонники искусства присоединяются к музыкальному мастер-классу, интеллектуалы демонстрируют свои знания о подвигах героев Великой Отечественной войны в рамках викторины, а молодежь соревнуется в умении владеть шашкой и нагайкой.

Напомним, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит на Красной площади в двенадцатый раз. За это время его посетили более 160 коллективов из 54 стран.

Среди наиболее примечательных участников этого года — Президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля, Рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь и впервые посетивший Россию Военный оркестр народной армии КНДР. Увидеть выступление оркестров-участников можно вплоть до 1 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения, министр правительства Москвы:

— На главной площади страны впервые за двенадцать лет существования фестиваля «Спасская башня» участие в нем принимают представители старшего поколения. 872 человека исполнили сегодня гимн столицы. И это не случайная цифра: ведь нашему городу уже совсем скоро исполняется 872 года.

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