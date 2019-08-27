Завод по переработке пластика улучшит экологию

На территории завода, расположенного в Особой экономической зоне «Технополис Москва», лежит куча мусора — его доставили сюда из компаний, которые занимаются сбором и утилизацией мелкой бытовой техники.

— К нам сюда попадает только пластик, — говорит директор по производству завода Владимир Филипенко. — Здесь несколько видов пластика, который использовался для стиральных машин, чайников, телефонов, холодильников и других электроприборов.

Путь переработки пластика начинается с линии разделения, основанной на методах сепарации в тяжелых средах.

Экскаватор засыпает мусор в отверстие, где он по трубам проходит обработку.

— Пластик попадает в первую специальную соляную ванну с концентрацией 1,08. То, что тяжелее — полиамид, поливинилхлорид, поликарбонат, — тонет в этом растворе, а более легкий пластик всплывает, — рассказывает Филипенко.

Затем тяжелый пластик убирается (его завод пока не перерабатывает), а легкий отправляется во вторую ванну с обычной водой. Там, объясняет директор по производству, отделяется полипропилен от двух других видов пластика — акрилонитрилбутадиенстирола и полистирола, которые потом попадают в третью ванну с концентрацией соляного раствора 1,04 и отделяются друг от друга.

— Все виды проходят через систему предварительной сушки, — добавляет Владимир Филипенко.

После сортировки пластик попадает на линию гранулирования — в экструдер.

— По конвейеру разные виды пластика попадают в аппарат, где превращаются в маленькие гранулы, — говорит директор по производству.

Весь процесс автоматизирован. В компьютере под каждый вид пластика есть своя программа гранулирования от момента разогрева до охлаждения переработанного материала.

Отметим, что обычно экструдеры устанавливают в больших открытых пространствах, но на этом заводе он в закрытом помещении, где предусмотрена система газоочистки.

Пока пластик на завод привозят в небольшом объеме, но вскоре предприятие заработает в полную силу.

— Корпорация, в которую входит завод, инвестировала в эту отрасль более семи миллиардов рублей. Выход предприятия на проектную мощность планируется до конца 2019 года, — подчеркнул Александр Прохоров.

Между тем генеральный директор завода Максим Лобанов отметил, что открытие предприятия поможет начать внедрять культуру рационального обращения с электронными отходами по всей России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— В Москве ежегодно накапливается порядка 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, именно они являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды. Совокупная мощность комплекса заводов позволяет справляться с утилизацией более половины этого объема, по сути, решая проблему переработки твердых бытовых отходов в столице.

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