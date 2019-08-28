Минстрой назвал сумму долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги
По итогам I квартала текущего года сумма задолженности населения России по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 28,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя.
Уточняется, что в категорию неплательщиков входят не только физические лица. К ней также относятся товарищества, некоммерческие объединения граждан, кооперативы и управляющие компании. При подсчете суммы учитывались данные о долгах по оплате за жилое помещение, услугам по водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению и теплоснабжению, передает издание «Известия».
Кроме того, было отмечено увеличение на 1,2 процента суммы долгов промышленных и прочих потребителей в I квартале текущего года. Их общая сумма составила 530,2 миллиарда рублей.
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