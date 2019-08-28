Названа стоимость подготовки ребенка к школе в России

Для того, чтобы подготовить школьников к походу в первый класс в 2019 году, родителям потребуется около 10 тысяч рублей. Стоимость указана для базового школьного набора, состоящего из формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей. Об этом свидетельствует информация, предоставленная оператором фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно имеющимся данным, в период с 1 по 20 августа было зафиксировано меньше продаж соответствующих товаров, чем в прошлом году. При этом вырос средний чек.

Так, было продано на три процента меньше наборов для карандашей. При этом их стоимость возросла на 12 процентов и составила 110 рублей за набор. Аналогичная ситуация с ручками — падение продаж на восемь процентов при увеличении среднего чека на 17 процентов до 145 рублей.

По данным исследования, в июле-августа в России выросли продажи готовых наборов для первоклассников. Летом текущего года их купили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом сумма среднего чека выросла на пять процентов до 650 рублей, передает издание «Известия».

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