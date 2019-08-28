Онлайн-сервис позволит родителям следить за посещаемостью ребенка в школе

Электронный сервис «Москвенок» позволит родителям следить за посещаемостью ребенка в школе. Подробная информация об этом «онлайн-помощнике» находится на официальном сайте мэра Москвы.

Так, пользователи смогут узнать, в какое время ребенок был в здании школы. Помимо этого сервис предоставляет родителям сведения о том, чем их чадо питается и позволяет составить список нежелательных продуктов, а также установить ограничение на ежедневную трату денег. Все эти опции находятся в системе «Проход и питание».

Помимо этого, жителям столицы могут определить круг доверенных лиц, которые тоже будут получать информацию о школьной жизни ребенка, и узнать, кто забрал его из учебного заведения. Эти возможности также распространяются на колледжи и детские сады.

В качетстве идентификатора предлагается использовать карты «Москвенок», «Тройка», карту москвича для школьника и учащегося, а также карту льготника. С их помощью ребенок будет «отмечаться» каждый раз, когда приходит в образовательное учреждение, а всю информацию о его учебной жизни карта передаст в сервис.

Ранее сообщалось, что домашнее задание школьников по русскому языку и математике сможет проверять новый электронный сервис.

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