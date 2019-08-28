Названа связь между приемом анальгетиков и возникновением заболевания крови
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, выяснили, что прием обезболивающих препаратов может стать причиной возникновения гипогликемии — патологического состояния, характеризующегося пониженным уровнем концентрации глюкозы в крови.
Исследователи во главе с доктором медицинских наук Рубеном Абагяном проанализировали более 12 миллионов отчетов из доступных баз данных. В материалах были зафиксированы отзывы о побочных эффектах при приеме лекарств. Анализируемый период — с января 2004 года по март 2019 года. Среди побочных эффектов вновь были обнаружены головокружение, тошнота и головные боли.
Однако одна более серьезная отрицательная реакция организма на обезболивающие была установлена впервые. Ею как раз и является гипогликемия, передает официальный сайт университета.
Открытие можно назвать относительно новым, так как ранее эта связь предполагалась в отношении животных.
Ученые выяснили, что прием ряда анальгетиков в десять раз увеличивает вероятность возникновения патологического состояния.
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