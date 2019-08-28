Компенсировать траты россиян на подготовку детей к школе предложили в Госдуме
Траты россиян на сборы детей в школу следует ограничить до 25 процентов от средней зарплаты по региону, а расходы, которые превышают данный порог, должно оплачивать государство. Такое предложение внес заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов.
— Большинство людей, которые проживают в России, к сожалению, бедные. Предлагаю ограничить сумму по сбору детей в школу на 1 сентября 25 процентами от среднемесячной зарплаты по региону, — цитирует Бориса Чернышова агентство «Москва».
Депутат отметил, что семьи с большим достатком от господдержки откажутся, так как не захотят собирать чеки и предоставлять какие-то подтверждающие документы.
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Почему «первосентябрьский капитал» вреден
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:
Проще говоря, раздавать родителям деньги для покупки к школе портфелей, тетрадей и прочего. По словам Чернышова, сборы ребенка в школу для многих семей — более чем серьезная нагрузка на бюджет (далее...)
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