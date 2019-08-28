Россияне будут получать медсправки для водительских прав онлайн
Автовладельцы смогут получать медицинские справки для водительских прав онлайн, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Максим Акимов.
— Все данные у нас, если они существуют в цифровом виде, имеются по состоянию здоровья претендента. Соответственно, это должен быть фактически однокликовый онлайн-сервис, когда «подтаскиваются» медицинские данные, человек верифицируется, и мы тут же можем избавить человека от необходимости посещать большое количество разных лечебных учреждений, — заявил он, передает РИА Новости.
Акимов добавил, что эта услуга может появиться в рамках «личного кабинета» водителя. Планируется, что через него можно будет получать и коммерческие услуги, например записаться на техосмотр или приобрести полисы.
Все эти нововведения должны избавить автовладельцев от бюрократии и лишнего хождения по кабинетам различных учреждений.
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