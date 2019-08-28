Аналитики определили средний возраст владельцев машины Lada 4×4
Средний возраст россиян, владеющих внедорожником Lada 4×4, составляет 42 года. Данную информацию 28 августа сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат».
Отмечается, что для получения этих сведений экспертами были проанализированы результаты опросов, проведенных с 2013 по 2019 год.
По словам аналитиков, хозяева указанных внедорожников являются самой возрастной группой среди автолюбителей в России. На втором месте расположились владельцы моделей Largus и XRay. Их средний возраст — 41 год.
Также эксперты выяснили, что в среднем хозяевам моделей Granta, Vesta, Kalina и «Классика» по 27 лет. Самые молодые автолюбители в России — хозяева переднеприводных «Самар», «Приор» и машин «десятого» семейства. Их средний возраст составляет 34 года. Об этом сообщает сайт агентства.
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