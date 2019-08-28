Политолог объяснил, зачем Коломойский предложил снять санкции с России

Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал «Вечерней Москве» предложение украинского олигарха Игоря Коломойского частично отменить антироссийские санкции.

По мнению Журавлева, бизнесмену может быть выгодна отмена ограничительных мер. Однако его настораживает высказывание по вопросу Донбасса.

— Фраза «надо возвращать Донбасс» немного пугает. Мы не можем его вернуть, потому что никогда не брали, так что договориться здесь будет немного проблематично. Все пытаются уговорить нас уйти из Донбасса, но мы туда и не приходили, — заявил политолог.

Он добавил, что украинский олигарх также может верить в идею о том, что Россия страдает из-за санкций.

Ранее Коломойский заявил в интервью порталу «Цензор.нет», что стоит реалистичнее смотреть на ситуацию с санкциями против России и «отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса». В частности, он считает, что отмена ограничений может стать «выгодной переговорной позицией» для Киева, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В 2015 году Украина постановила отменить зону свободной торговли в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и ввела эмбарго на ряд российских товаров. Позже санкционные списки неоднократно расширялись. В июле 2019 года правительство Украины предложило ввести новые санкции против 24 юридических лиц, зарегистрированных на территории России.

В ответ Москва приняла аналогичные меры. В частности, Россия ввела запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и вывоз нефти и нефтепродуктов.

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