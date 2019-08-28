Среда 28 августа , 19:08
Ясно + 17 °
Город
4-дневная рабочая неделя
4-дневная рабочая неделя
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Здоровье

Диетолог объяснила, как надо питаться москвичам

Камиль Айсин
• 19:05 • 28 августа 2019
0
doc76v0ryg5dz4yvqerhn3
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

Росстат посчитал, сколько в среднем калорий потребляет россиянин. Цифра оказалась внушительной: 2651,5 ккал. Из них 335,4 г. составляют углеводы, 108,6 г. – жиры и 80 г. – белки. Для московского региона цифра оказывается меньше, чем среднестатистическая – 2261 ккал.

Распределение групп продуктов питания в рационе выглядит следующим образом: хлебная продукция составляет около трети (34,3 – 38,1%), мясо и мясные продукты — 15,5% – 18,8%, сахар и кондитерские изделия — 12%. На последнем месте оказалась рыба – 1,7%.

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анной Белоусовой о том, как питаться правильно в условиях жизни мегаполиса.

- Идеальный баланс белков, жиров и углеводов – какой он?

- Углеводов, включая сложные, должно быть 360 г., жиров – 1 г. на 1 кг. нормального веса и порядка 120 г. белков, включая и животные, и растительные. Больше белка наш организм не сможет и переварить. Мы сейчас не говорим о спортсменах, для которых цель - набор мышечный массы.

- Какие есть рекомендации для питания москвичей, учитывая ритм мегаполиса и предстоящую зиму, когда все как раз набирают вес?

- Обязательно нужно перебрасывать всю углеводистую пищу на первую половину дня. Завтрак важно сделать полноценным: тарелка каши или бутерброд из зернового хлеба с самостоятельно запеченным мясом и т.п. При этом максимально облегчаем ужин. Чтобы не приходить после работы голодным, как волк, после завтрака должен быть легкий перекус, например, фруктами. Заодно таким образом добьем потребность в клетчатке. На обед можно только одно блюдо: просто суп или большую порцию салата, или второе. Уходя с работы, можно перекусить чем-нибудь кисломолочным: кефир, простокваша, творог, без каких-либо добавок. Если человек сможет войти в такой режим питания, а для этого нужно будет две-три недели, то в итоге к вечеру он не будет жутко голодный и не станет переедать вечером. 

- А что насчет вегетарианства?

- Учитывая, что Москва — один из самых экологически неблагополучных городов мира, то идеи вегетарианства, сыроедения для москвичей не подходят. Лишаясь животной пищи, мы лишаем себя тех аминокислот, которые принимают непосредственное участие в детоксикации организма. Для вегетарианства надо ехать в Индию.

- Чтобы снять возможные вопросы: никаких способов заменить животный белок растительным нет?

- Совершенно нет. Более-менее допустим вариант замены с помощью творога и вообще любых молочных продуктов, яиц, рыбы, бобовых. Это более-менее спасет. 

- Сохраняются ли в настоящее время какие-то климатические паттерны питания? И насколько их вообще стоит придерживаться нарочно?

- Это, конечно, привлекательная идея – есть только то, что выросло у нас, но в таком случае мы должны отказаться от кофе, чая, баклажанов, картошки, помидоров и так далее, – список будет очень длинный. Важно понимать, что есть физиология и биохимия питания. Вся еда, попадающая в пищеварительную систему, разлагается до простых элементов. До аминокислот распадаются белки, разлагаются жиры и углеводы, и не так уж важно, плавала ли рыба в соседней речке или ее везут издалека. А вот важно, что, чисто статистически, и это повторяется из года в год, у 80% населения в рационе дефицит полиненасыщенных жирных кислот, которые ниоткуда, кроме рыбы, не взять. 

Читайте также: Соломатина назвала три плода, которые необходимо есть осенью

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Дело против донора с ВИЧ возбудили в Ленинградской области
19:1028 августа 2019
Происшествия
МВД не подтвердил информацию о похищении ребенка на юге Москвы
19:1028 августа 2019
Происшествия
СК проведет проверку по факту гибели мужчины при пожара в центре столицы
19:0228 августа 2019
Происшествия
МИИТ подготовит специалистов по цифровому транспорту и логистике
18:5028 августа 2019
Образование
Москву назвали городом с наибольшим числом неженатых людей
18:4828 августа 2019
Город
Новые образовательные программы представят в Культурном центре ЗИЛ 8 сентября
18:3928 августа 2019
Город
Политолог объяснил, зачем Коломойский предложил снять санкции с России
18:3628 августа 2019
Внешняя политика
Возможность проверить историю автомобиля появится на портале госуслуг
18:3628 августа 2019
Общество
Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка
18:0928 августа 2019
Общество
Аналитики определили средний возраст владельцев машины Lada 4×4
18:0728 августа 2019
Транспорт
СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве
17:5028 августа 2019
Происшествия
Журналист Вышинский рассказал о своих ближайших планах
17:4828 августа 2019
Общество
Стало известно, во сколько обойдется москвичу поездка на аэротакси
17:3528 августа 2019
Город
Вице-премьер предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
17:1428 августа 2019
Общество
Машина сбила ребенка на Кутузовском проспекте
17:1228 августа 2019
Происшествия
Пострадавшая в отеле Турции российская девочка скончалась
17:1228 августа 2019
Происшествия
Лоза рассказал, в чем опасность поправок для алиментщиков в Семейном кодексе
17:0128 августа 2019
Общество
Российские археологи обнаружили замок в виде собаки
17:0028 августа 2019
Наука
Показ фильма о глухом танцоре посетили около 70 москвичей с инвалидностью
16:5928 августа 2019
Город
Научные шоу пройдут на площадках «Цветочного джема»
16:4628 августа 2019
Город
Россияне рассказали о достоинствах и недостатках поездов
16:4428 августа 2019
Общество
Захарова прокомментировала введение США нового пакета антироссийских санкций
16:3828 августа 2019
Внешняя политика
Полиция проверит информацию о похищении ребенка на юге Москвы
16:3828 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин: Создаем новое культурное пространство в Москве
16:3028 августа 2019
Город
Один человек пострадал при пожаре в центре Москвы
16:2428 августа 2019
Происшествия
Имена Ксении Раппопорт и Павла Лунгина появятся на Площади звезд российского кинематографа
16:2228 августа 2019
Город
Распределение федерального бюджета будет социально-ориентированным
16:1628 августа 2019
Внутренняя политика
Россияне будут получать медсправки для водительских прав онлайн
16:1028 августа 2019
Общество
Врач назвал наиболее частые причины травм детей в московских школах
16:0028 августа 2019
Город
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ отреагировал на освобождение Вышинского
15:5828 августа 2019
В мире
Депздрав проверит врачей больницы после смерти пациентки в Москве
15:5828 августа 2019
Происшествия
Компенсировать траты россиян на подготовку детей к школе предложили в Госдуме
15:3728 августа 2019
Общество
Сергей Собянин открыл 16-й детский технопарк в Москве
15:3728 августа 2019
Город
Музей спасательного дела на водных объектах возведут в Москве
15:3328 августа 2019
Город
Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого на МАКС-2019
15:2128 августа 2019
Внешняя политика
Почти 50 человек отравились заказанными суши в Самаре
15:0428 августа 2019
Происшествия
Санитарный вертолет госпитализировал пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе
14:5828 августа 2019
Происшествия
Московские школьники посетили более тысячи культурных мероприятий за лето
14:5628 августа 2019
Дети
Аукцион по продаже лайтбоксов пройдет в московском метро
14:5628 августа 2019
Город
Объявлен победитель ХIII Московского питчинга дебютантов
14:4028 августа 2019
Культура
Эксперт Минздрава заявила о возможном появлении специальности «дизайнер внешности»
14:3028 августа 2019
Здоровье
Земельный участок под реновацию в Южном Чертанове поставили на кадастровый учет
14:2028 августа 2019
Город
Симоньян рассказала детали первого разговора с Вышинским
14:1328 августа 2019
Общество
Представитель Армена Джигарханяна сообщил подробности о состоянии артиста
14:0728 августа 2019
Звезды
Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето
14:0428 августа 2019
Город
Девять особо охраняемых природных территорий появятся в Подмосковье до конца года
14:0228 августа 2019
Город
Кремль дал оценку решению суда освободить журналиста Вышинского из-под стражи
14:0128 августа 2019
Внешняя политика
Доходы бюджета Москвы от акцизов увеличились в первом полугодии на 58 процентов
13:4928 августа 2019
Экономика
Президент Грузии назвала условие возобновления диалога с Россией
13:4228 августа 2019
Внешняя политика
Количество происшествий на московских водоемах сократилось на 33 процента
13:4028 августа 2019
Город
Главный детский диетолог Москвы рассказала, сколько раз в день нужно кормить школьников
13:3628 августа 2019
Здоровье
Абызова обвинили в незаконном предпринимательстве на 32 миллиарда рублей
13:3328 августа 2019
Происшествия
Новый дом будет построен по программе реновации в Перове к 2020 году
13:2228 августа 2019
Город
Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко президентского кресла
13:2028 августа 2019
В мире
Арестован обвиняемый в убийстве жителя Домодедова мужчина
13:1928 августа 2019
Происшествия
Мария Захарова оценила решение об освобождении Вышинского из-под стражи
13:0728 августа 2019
Внешняя политика
Идею о введении дополнительных алиментов поддержали в Госдуме
12:5928 августа 2019
Общество
Первые беспилотные «Ласточки» запустят на МЦК в 2021 году
12:4828 августа 2019
Город
СМИ: Мужчина выпрыгнул из окна московской квартиры, где нашли труп женщины
12:4728 августа 2019
Происшествия
Найдено тело последнего погибшего при обрушении здания в Новосибирске
12:4228 августа 2019
Происшествия
Маргарита Симоньян отреагировала на освобождение журналиста Вышинского
12:4028 августа 2019
Общество
Поклонская: Тактика США «вокруг одни санкции» приведет к мировому абсурду
12:3828 августа 2019
Внешняя политика
Тело второго погибшего достали из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске
12:3728 августа 2019
Происшествия
Двенадцать станций построят на Савеловском направлении МЦД-1
12:3728 августа 2019
Город
Движение транспорта на западе столицы ограничат с 31 августа до 2 сентября
12:3628 августа 2019
Город
Директор конкурса «Новая волна» рассказал, почему певица Катамадзе не выступит в Сочи
12:3428 августа 2019
Общество
Опубликовано видео «плоского штопора» истребителя Су-57
12:1628 августа 2019
Армия
Олег Меньшиков вернулся к работе в театре после госпитализации
12:0328 августа 2019
Звезды
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
12:0228 августа 2019
Город
Журналиста Вышинского освободили из-под стражи на Украине
12:0128 августа 2019
Закон
Российские знаменитости прочтут стихи о Москве в посвященной Дню города онлайн-игре
12:0128 августа 2019
Город
Назван регион России, где дороже всего собрать ребенка в школу
11:4328 августа 2019
Финансы
Плавающие светодинамические фонтаны появятся в Люблинском пруду
11:3028 августа 2019
Город
Названы самые богатые семьи в России
11:2528 августа 2019
Общество
Мэр Новосибирска рассказал о двух пострадавших при обрушении здания в городе
11:1328 августа 2019
Происшествия
Движение поездов Киевского направления МЖД возобновлено
11:0428 августа 2019
Город
Более 40 тысяч детей посетили спортивные занятия в парках Москвы
10:5628 августа 2019
Город
Власти подтвердили гибель одного человека при обрушении здания в Новосибирске
10:4328 августа 2019
Происшествия
Почти три тысячи праздничных конструкций украсят столицу ко Дню города
10:3728 августа 2019
Город
Трех человек извлекли из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске
10:2628 августа 2019
Происшествия
Неизвестный похитил из ресторана на Кутузовском проспекте 2,5 миллиона рублей
10:2028 августа 2019
Город
Два человека погибли и один пострадал при пожаре на сухогрузе в Нижнем Новгороде
10:1228 августа 2019
Происшествия
Патриарх Кирилл проведет богослужение в честь Успения Пресвятой Богородицы
10:0128 августа 2019
Город
Сбой движения поездов произошел на Киевском направлении МЖД
10:0028 августа 2019
Транспорт
СМИ: Два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске
09:4228 августа 2019
Происшествия
СМИ: Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске
09:3928 августа 2019
Происшествия
Эксперт назвала срок годности домашних заготовок
09:3328 августа 2019
Общество
СМИ: Одного человека спасли из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске
09:2328 августа 2019
Происшествия
Администрация США подтвердила готовность работать над возвращением России в G7
09:1528 августа 2019
Внешняя политика
Стена здания в Новосибирске обрушилась на строителей
09:0728 августа 2019
Происшествия
Зарегистрировать брак с иностранцем можно будет еще в 11 столичных отделах ЗАГС
08:5528 августа 2019
Город
«Музеон» станет площадкой проведения фестиваля «Яркие люди»
08:5528 августа 2019
Город
Синоптик предупредила о самом холодном дне недели в столице
08:3828 августа 2019
Город
Названы главные различия в рационах жителей российских городов и сел
08:2928 августа 2019
Потребление
Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено
08:2928 августа 2019
Город
Более 55 тысяч москвичей прикрепились к стоматологическим клиникам через онлайн-сервис
08:1228 августа 2019
Город
Метеорологи сообщили, какая погода ждет москвичей 28 августа
08:1228 августа 2019
Город
Парки Москвы пригласили горожан на День знаний
07:5428 августа 2019
Город
Создатели сервиса «Москвенок» рассказали родителям школьников о его функциях
07:4028 августа 2019
Город
Врач рассказал, что делать при отравлении грибами
06:4928 августа 2019
Здоровье
Полиция пресекла мошенничество в четырех регионах страны
06:2628 августа 2019
Происшествия
Беспилотный летательный аппарат «Корсар» пройдет государственные испытания
05:4928 августа 2019
Армия
Движение на МКАД в районе Каширского шоссе затруднено после ДТП
04:5928 августа 2019
Происшествия
Названа стоимость подготовки ребенка к школе в России
04:1928 августа 2019
Общество
Исследование: зарплаты за последний год повысили 12 процентам россиян
03:5128 августа 2019
Общество
Росстат рассказал о падении до минимума числа разводов и свадеб в России
03:4428 августа 2019
Общество
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
02:4328 августа 2019
Город
Один человек погиб в результате ДТП на МКАД
02:3828 августа 2019
Происшествия
Депутат Рады заявила о зависимости «Укроборонпрома» от деталей из России
02:3128 августа 2019
Внешняя политика
Минстрой назвал сумму долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги
01:4428 августа 2019
Общество
Почти 20 человек спасли при тушении пожара на юге Москвы
01:0428 августа 2019
Происшествия
Минпросвещения разработало проект норм профессиональной этики учителей
00:5028 августа 2019
Общество
Белорусский и Киевский вокзалы стали лидерами по числу заявок на киносъемки
00:3328 августа 2019
Город
Московский планетарий рассказал подробности о направляющемся к Земле астероиде
00:2528 августа 2019
Город
Возгорание произошло в жилом доме на Каширском шоссе
23:4827 августа 2019
Происшествия
Сергей Лавров назвал условия для новой встречи в «нормандском формате»
23:4227 августа 2019
Внешняя политика
Десантники России, Белоруссии и Египта провели совместные учения
23:2227 августа 2019
Армия
Московский метрополитен назвал причину сбоя на МЦК
22:5827 августа 2019
Транспорт
Деньги из кошелька украли у девушки в центре Москвы
22:4927 августа 2019
Происшествия
Около 40 тысяч человек посетили первый день МАКС-2019
22:1727 августа 2019
Общество
Загрузить еще

Сквозной эфир. 28 августа

28 августа 16:00
Эфиры Вечерка-ТВ

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

Как настроить ребенка на учебу после летних каникул...

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Александр Хохлов

Освобождение Вышинского: Киев отдал первого заложника...

Екатерина Рощина

Алиса умерла. Кто виноват?

Никита Миронов

Москвичи покупают дорогое

Оксана Крученко

Кого учат в школах: детей или родителей...

Анатолий Сидоров

Искусственный интеллект добрался до столичных коммунальщи...

Игорь Воеводин

Макрон, жена, Родриго: как сегодня делаются скандалы...

Ольга Кузьмина

Цветы учителям — это святое

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER