Диетолог объяснила, как надо питаться москвичам

Росстат посчитал, сколько в среднем калорий потребляет россиянин. Цифра оказалась внушительной: 2651,5 ккал. Из них 335,4 г. составляют углеводы, 108,6 г. – жиры и 80 г. – белки. Для московского региона цифра оказывается меньше, чем среднестатистическая – 2261 ккал.

Распределение групп продуктов питания в рационе выглядит следующим образом: хлебная продукция составляет около трети (34,3 – 38,1%), мясо и мясные продукты — 15,5% – 18,8%, сахар и кондитерские изделия — 12%. На последнем месте оказалась рыба – 1,7%.

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анной Белоусовой о том, как питаться правильно в условиях жизни мегаполиса.

- Идеальный баланс белков, жиров и углеводов – какой он?

- Углеводов, включая сложные, должно быть 360 г., жиров – 1 г. на 1 кг. нормального веса и порядка 120 г. белков, включая и животные, и растительные. Больше белка наш организм не сможет и переварить. Мы сейчас не говорим о спортсменах, для которых цель - набор мышечный массы.

- Какие есть рекомендации для питания москвичей, учитывая ритм мегаполиса и предстоящую зиму, когда все как раз набирают вес?

- Обязательно нужно перебрасывать всю углеводистую пищу на первую половину дня. Завтрак важно сделать полноценным: тарелка каши или бутерброд из зернового хлеба с самостоятельно запеченным мясом и т.п. При этом максимально облегчаем ужин. Чтобы не приходить после работы голодным, как волк, после завтрака должен быть легкий перекус, например, фруктами. Заодно таким образом добьем потребность в клетчатке. На обед можно только одно блюдо: просто суп или большую порцию салата, или второе. Уходя с работы, можно перекусить чем-нибудь кисломолочным: кефир, простокваша, творог, без каких-либо добавок. Если человек сможет войти в такой режим питания, а для этого нужно будет две-три недели, то в итоге к вечеру он не будет жутко голодный и не станет переедать вечером.

- А что насчет вегетарианства?

- Учитывая, что Москва — один из самых экологически неблагополучных городов мира, то идеи вегетарианства, сыроедения для москвичей не подходят. Лишаясь животной пищи, мы лишаем себя тех аминокислот, которые принимают непосредственное участие в детоксикации организма. Для вегетарианства надо ехать в Индию.

- Чтобы снять возможные вопросы: никаких способов заменить животный белок растительным нет?

- Совершенно нет. Более-менее допустим вариант замены с помощью творога и вообще любых молочных продуктов, яиц, рыбы, бобовых. Это более-менее спасет.

- Сохраняются ли в настоящее время какие-то климатические паттерны питания? И насколько их вообще стоит придерживаться нарочно?

- Это, конечно, привлекательная идея – есть только то, что выросло у нас, но в таком случае мы должны отказаться от кофе, чая, баклажанов, картошки, помидоров и так далее, – список будет очень длинный. Важно понимать, что есть физиология и биохимия питания. Вся еда, попадающая в пищеварительную систему, разлагается до простых элементов. До аминокислот распадаются белки, разлагаются жиры и углеводы, и не так уж важно, плавала ли рыба в соседней речке или ее везут издалека. А вот важно, что, чисто статистически, и это повторяется из года в год, у 80% населения в рационе дефицит полиненасыщенных жирных кислот, которые ниоткуда, кроме рыбы, не взять.

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