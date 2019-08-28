Разбор завалов завершили на месте обрушения здания в Новосибирске
Разбор завалов и аварийно-спасательные работы завершили на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске. Об этом проинформировали в главном управлении МЧС по региону.
Отмечается, что работы были окончены в 21:53 (17:53 по московскому времени). Всего на месте обрушения работали 328 человек и 50 единиц техники, сообщается на официальном сайте ведомства.
Напомним, в среду, 28 августа, стало известно, что в Новосибирске рухнуло двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Ударная, 1/1а. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров.
Вероятной причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта реконструировала здание насосной станции. Так, под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
По данным городской мэрии, на участке работали 13 человек, трое из них погибли.
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