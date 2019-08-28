Реставраторы сохранят декоративные элементы здания гостиницы «Пекин»
Специалисты приступили к работам по сохранению декоративных элементов и скульптур, украшающих башню гостиницы «Пекин».
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, работы проходят на высоте более 60 метров. Гостиница «Пекин» богата лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня.
Реставраторы приведут в порядок кирпичную кладку и восстановят работу водосточной системы. Особое внимание будет уделено сохранению четырех скульптур — защитника, колхозницы, рабочего и учительницы. На декоративных элементах устранят трещины. Работы планируют завершить к ноябрю 2019 года.
Здание гостиницы «Пекин» было построено в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой и Тверской улиц, передает «Интерфакс».
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