Как менеджер Оцубо Такуми стал московским ресторатором

Мы редко слышим о японцах, живущих в столице. Поэтому история жителя Страны восходящего солнца, открывшего здесь свое маленькое кафе, заинтересовала корреспондента «ВМ».

Маленькое кафе, где подают настоящее японское карри, расположилось неподалеку от станции метро «Новокосино». Небольшое помещение — три столика и стойка — вмещает хорошо если человек 10–12. За стойкой — кухня, где командует улыбчивый 38-летний японец Оцубо Такуми, который приехал в Россию около семи лет назад, поменяв карьеру менеджера по продажам кухонного оборудования на должность владельца собственного заведения. На вопрос о том, что его подвигло на переезд к нам, он отметил, что заинтересованность в нашей стране к нему пришла еще во время старой работы, так как одним из клиентов его фирмы была русская компания. Так появился интерес к русскому языку.

— Что меня подвигло перебраться в Россию? Это сложный вопрос. Еще лет десять назад, когда я путешествовал в Румынию, сделал пересадку в аэропорту Шереметьево. И у меня появилось своеобразное чувство дежавю, как будто я 300 лет назад уже тут побывал. Потом я приезжал к вам еще раз, уже специально, и мне очень понравилось, — вспоминает Оцубо-сан.

— А как ваши родители и друзья отнеслись к подобной авантюре? — поинтересовались мы.

— Они сказали: «Такуми! Почему Россия?! Там опасно! Не уезжай!» Но я сказал, что у меня своя жизнь, большой интерес и любовь к России. И все равно поехал. Наверное, такое отношение связано с тем, что у нас, в Японии, показывают по телевизору. А еще ролики на YouTube, где показывают видео с регистраторов. Они прикольные, но агрессивные. Так что есть некоторый стереотип.

В целом, отметил Оцубо-сан, японские медиа часто обсуждают тему спорных территорий и отношений с Россией, однако сам он далек от этого. Ему только хочется, чтобы страны как можно скорее решили все разногласия и зажили в мире. Самое важное — когда нет войны.

После переезда Оцубо Такуми терять времени не стал, прошел языковые курсы и закончил магистратуру в Российском государственном университете туризма и сервиса. Именно там его посетила мысль о том, чтобы познакомить россиян с японским карри. Еще во время обучения это блюдо он часто готовил своим сокурсникам, которые очень бурно на него реагировали, удивляясь необычному вкусу.

— Мне с самого начала хотелось найти способ подарить радость и улыбки своим клиентам, чтобы при этом получилось недорого и доступно для каждого. Особенно на фоне остальных российских кафе японской кухни, где цены высоковаты. Поэтому карри стало хорошим выбором. Пришлось несколько попотеть, чтобы собрать необходимые документы для открытия кафе, однако все удалось, да и друзья здесь помогли, и 1 июля я открыл свои двери для гостей. Работаю теперь не покладая рук! С раннего утра и до позднего вечера, каждый день, — смеется Оцубо. — Разве что пришлось повесить фотографии карри, чтобы люди понимали, что это такое. Для большинства в России это что-то совершенно неведомое. Но я всегда говорил, что карри обязательно надо попробовать.

По словам японца, готовит он по семейному рецепту, который передала ему его мама. В рекламу начинающий ресторатор практически не вкладывался — сработало «сарафанное радио», разнесшее весть о необычном кафе по окрестностям и социальным сетям. Первые посетители появляются почти сразу же после открытия. Пока мы беседуем с гостеприимным хозяином, наступает пора открывать заведение. На пороге уже ждет первый гость, поэтому приходится завершать разговор. Перед уходом успеваем перекинуться парой слов с клиентом. Как рассказывает Данила Боханов, он услышал о заведении от друзей и решил зайти. Вкус карри он находит весьма необычным, отметив, что наверняка придет снова. Может быть, уже даже в настоящий сетевой ресторан, о котором мечтает Оцубо Такуми.

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