Эксперты обсудили готовность к новому учебному году

Московских первоклассников ждет интересная, насыщенная программа, подготовленные учителя и грамотная укомплектованность школ.

Об этом «ВМ» рассказала депутат Государственной думы, заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина.

— Я думаю, что благодаря отличным условиям в столичных школах московские первоклассники смогут быстро адаптироваться к учебному процессу, — уверена депутат.

Разумеется, у любого ребенка есть чувство тревоги за дальнейшие успехи. С трепетом относятся к дальнейшему процессу обучения и родители.

— Это абсолютно нормально, что у школьников преобладает здравый реализм и нет такого уж энтузиазма при возвращении в школу, — утверждает член Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Татьяна Суздальницкая. — Один из главных моментов, дестабилизирующий ребят, — это несбалансированные домашние задания. Все больше педагогов направляют образовательный процесс таким образом, чтобы максимум информации освоить на занятии. Причем я бы посоветовала и родителям подходить к учебе своих детей с особой осторожностью и без лишнего давления: то, что во время учебного года ребенок общается с родителями только после окончания уроков, уже становится стрессовым фактором.

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, в среднем психологическая и эмоциональная адаптация школьников проходит за десять дней. В случае явного нежелания посещать занятия эксперты рекомендуют родителям выяснить причины столь негативного настроя, развеять страхи и сомнения и, по возможности, разнообразить рутинную жизнь необычными мастер-классами и секциями, которые будут интересны самому школьнику.

— Дети приходят в школу не только учиться, но и общаться, — говорит директор школы № 1285 Ярослава Алпатова. — Это среда, в которой ребенок приобретает новых друзей, встречает свою первую любовь, начинает решать проблемы самостоятельно. Самое главное — чтобы ученику в классе было интересно. Особенно интересным должен быть учитель. Как правило, тогда ребенок будет понимать, зачем он получает образование. Если как личность учитель сер, бледен и невнятен, никаким образом вы школьника учиться не заставите.

КСТАТИ

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы Борис Чернышов предложил выплачивать родителям школьников «первосентябрьский капитал», который должен облегчить подготовку к учебному году. Выдавать его предлагается через портал «Госуслуги», куда предварительно должны быть загружены чеки о покупке школьных принадлежностей.

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