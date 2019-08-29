Хабиб Нурмагомедов удивил фанатов арабским платьем
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов появился на публике в длинной арабской рубашке, напоминающей платье, чем очень удивил своих поклонников.
На видеозаписи в Instagram UFC Russia Нурмагомедов общается со своим тренером, обещая 7 сентября поохотиться, подобно голодному орлу — на этот день назначен поединок россиянина с Дастином Порье на турнире UFC 242 за титул чемпиона в легком весе.
Нурмагомедов обещает, что все пройдет как обычно, «мы поймаем добычу». Однако не все подписчики бойца верят в его силы. В частности, пользователь isakh0v советует проявить осмотрительность, чтобы самого Хабиба не поймали, как добычу.
Многие комментаторы обратили внимание на необычный наряд Нурмагомедова, раскритиковав выбор одежды. Подписчики спрашивают, почему боец «в ночнушке», зачем орлу платье, что это за халат и так далее.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов признан самой успешной российской знаменитостью по версии журнала Forbes.
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