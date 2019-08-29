Эксперты объяснили рост продаж кофе и шоколада

Данные потребительской панели GfK Rus свидетельствуют о росте продаж кофе и шоколада летом 2019 года на 11 и три процента соответственно, а в денежном выражении — на четыре и восемь процентов. Эксперты объясняют это погодой и встревоженностью потребителей.

Лето 2019 года выдалось небывало холодным, с обильными осадками и рекордно низким атмосферным давлением. В такое время многие пытаются взбодриться при помощи чашки кофе и шоколада, способствующего выработке серотонина — «гормона радости».

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов отмечает, что не только погода дестабилизирует настроение, но и возможность повторения мирового финансового кризиса.

— При этом спрос на шоколад традиционно растет, поскольку это недорогой, но эффективный способ повысить настроение, своего рода антикризисная диета, — поясняет эксперт.

Диетолог Алексей Ковальков подтверждает, что в периоды повышенного беспокойства люди переходят на повышенное потребление углеводов, а кофе многие используют, чтобы перебить аппетит, сообщают «Известия».

Ранее в Минздраве рассказали, что темный шоколад поможет защититься от стрессов и депрессии.

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