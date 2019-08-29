Анита Цой и Анна Семенович расхвалили фигуру Любови Успенской
Певица Любовь Успенская опубликовала фотографию с испанского пляжа, представ топлес. Фигуру 65-летней звезды высоко оценили не только поклонники, но и коллеги по творческому цеху.
В своем Instagram Успенская выложила снимок, на котором запечатлена без верхней части купальника. В комментариях к фотографии отметились Анна Семенович и Анита Цой восклицаниями «Ну хороша!» и «Фигурка что надо!».
Не обошлось и без критики: некоторые подписчики сочли, что обнажаться напоказ в возрасте Успенской неприлично. Некоторые не поверили, что на фото действительно запечатлена 65-летняя женщина.
Ранее Любовь Успенская объявила, что собирается родить еще одного ребенка и ищет донора яйцеклетки для процедуры ЭКО.
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