Более 200 валидаторов установят на платформах МЦД

Для оплаты проезда на платформах Рижского, Белорусского, Курского и Савеловского направлений МЦД появятся валидаторы. Устройства будут установлены на станциях, где отсутствуют турникеты.

Сейчас, чтобы пройти на такую станцию, необходимо приобрести билет в кассе. Появление валидаторов позволит пассажирам оплачивать проезд, используя карту «Тройка», банковскую карту или собственный смартфон при наличии функции бесконтактных платежей.

— Не потребуется регулярно обращаться к кассиру — достаточно просто приложить карту «Тройка» на входе и выходе со станций МЦД. Также это необходимо для того, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, — отметил начальник дирекции МЦД департамента транспорта столицы Андрей Акимов.

Около половины валидаторов установят на станциях, входящих в состав первого и второго диаметров (МЦД-1 и МЦД-2). В их числе — Шереметьево, Водники, Дегунино, Трикотажная, Щербинка, Гражданская. Количество устройств будет зависеть от пассажиропотока.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД. Поездка по «Центральной» зоне обойдется в 38 рублей по «Кошельку» карты «Тройка», по зоне «Пригород» — 45 рублей, а по зоне «Дальняя» стоимость поездки сложится из двух частей: действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей.

Первые два диаметра МЦД начнут принимать пассажиров уже в конце 2019 года. Они будут содержать 66 станций. С 27 из них можно будет совершить пересадку на платформы московского метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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