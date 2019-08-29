Ушла из жизни 86-летняя джазовая певица Нэнси Холлоуэй
В Париже умерла афроамериканская джазовая исполнительница и актриса Нэнси Холлоуэй. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Agence France-Presse.
Уточняется, что певица скончалась в своем доме. Ей было 86 лет. 11 лет назад она покинула сцену из-за возникших проблем со здоровьем.
- La chanteuse américaine de jazz et de soul Nancy Holloway, installée depuis 1960 en France, est décédée aujourd'hui à son domicile parisien, à l'âge de 86 ans (5/5) #AFP pic.twitter.com/MprGDUMc4w— Agence France-Presse (@afpfr) 28 августа 2019 г.
Нэнси Холлоуэй родилась в США в 1932 году. Наибольшую известность она приобрела во Франции в 1960-х годах. Переехав в Париж в 1954 году, она начала выступать в джазовых клубах и кабаре. Песня T'en va pas comme a («Не уходи так»), французский кавер композиции Дайон Уорвик, сделала артистку знаменитой.
Кроме того, Холлоуэй исполнила роли в таких фильмах, как «Ищите кумира», «Игра в кровопролитие» и «Джентльмен из Кокоди».