Названа сумма, которую Минтранс выделит на улучшение защиты аэропортов от птиц
Министерство транспорта России объявило тендер на организацию и проведение научно-исследовательской работы по стабилизации орнитологической безопасности полетов. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок в четверг, 29 августа.
Согласно представленным данным, стоимость контракта достигла почти 5,6 миллиона рублей. В описании указано, что победителю необходимо изучить особенности отечественного и зарубежного регулирования обеспечения безопасности полета от птиц, а также продумать предложения по созданию соответствующих новых технологий. Кроме того, речь идет о разработке научно доказанных требований по структуре и содержанию нормативно-правовых актов.
Презентовать финальные варианты предложений можно до 17 сентября 2019 года.
Напомним, что 15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском после того, как на взлете в двигатель попала чайка. В результате аварийной посадки пострадали, согласно последним данным, 76 человек. Среди них — 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 человек.
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