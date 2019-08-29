Наставники шоу «Голос» поделились впечатлениями от первых слепых прослушиваний

Съемки нового сезона шоу «Голос» стартовали 27 августа. Наставники восьмого сезона Полина Гагарина, Константин Меладзе и дебютант проекта Валерий Сюткин поделились своими впечатлениями от первых дней слепых прослушиваний.

Константин Меладзе

— Константин, не секрет, что в прошлом сезоне участники не исполняли ваших песен. Может быть, в этом году исправим ситуацию — сделаем бенефис?

— Я не большой любитель, когда на конкурсах поют мои песни. В этом случае на автора падает дополнительная нагрузка. Впрочем, если вокалист способен спеть мою песню так, что это выделит его из толпы, мы это сделаем. Но вообще я буду стараться обойтись без своего репертуара. Его и так достаточно, я от него даже немного подустал.

— Вы допускаете, что заберете кого-то из участников в «ВИА гру» или «М-Банд»?

— Я всегда в поиске талантов. Например, недавно мы заключили контракт с победителем «Голоса-7» Петей Захаровым. Он артист моего лейбла. Я очень надеюсь открыть на «Голосе» новые таланты. Уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничем не хуже, чем предыдущие. Одаренных ребят достаточно. Вообще жду от сезона многого, в том числе и потому, что у нас снова обновилось жюри. Мы все друг друга давно знаем, поэтому найти общий язык будет легко.

Константин Меладзе Фото: Максим Ли

Полина Гагарина

— Два года вас не было, вернулись, как вы себя ощущаете?

— Прекрасно! Родила! Приятно снова оказаться в этом прекрасном красном кресле и с выходом на сцену каждого вокалиста ждать рождения волшебной магии музыки! Когда я чувствую исходящую от сцены энергию — это фантастические ощущения. И с каждым новым участником растет азарт.

— Будут ли участники, выходя на сцену, выполнять упражнение «планка»?

— Когда я наберу команду, заставлю всех заниматься спортом. Потому что спорт — это в первую очередь выносливость и дыхание. Для певца важно быть в хорошей форме, чтобы по-настоящему жечь на сцене. Кстати, надеюсь, что кресла поменяли, потому что на кресле из прошлых сезонов забеременел весь женский состав наставников. Надеюсь, эти новые!

Полина Гагарина Фото: Максим Ли

Валерий Сюткин

— Валерий, можно сказать, что вы новичок. Вы впервые наставник шоу «Голос», как вы себя ощущаете?

⁃ Я действительно первый раз принимаю участие в этом проекте. Но влился в коллектив органично

— Дедовщина есть?

— Во-первых, по возрасту это как раз я должен быть дедом. Старше не бывает. Коллеги подобрались деликатные, все с чувством юмора, но и дух конкуренции витает: все же каждый думает прежде всего о том, как бы набрать свою команду.

Валерий Сюткин Фото: Максим Ли

— Только у вас есть козырь — настоящее педагогическое образование. Вы считаете это козырем?

— Образование еще никому не вредило, но это не главный козырь. Я буду считать свое участие в «Голосе» удачным, если кто-то из участников моей команды лет так через пять докажет, что доверие, оказанное ему на этой сцене, не было ошибкой, и он станет артистом с большой буквы. Я далек от продюсерской работы — просто получаю удовольствие от жизни. Но если смогу быть полезным какому-нибудь юноше или девушке из числа участников «Голоса», мне будет приятно.

Хочу помочь конкурсантам настроиться на длинную дистанцию. Каждый из нас ищет стайера — человека, которого не просто хватит на одну-две песни, а того, кто станет явлением! Мне будет приятно, если я приложу к этому руку. При этом я не собираюсь никого кардинально менять или переделывать, а постараюсь просто помочь людям подчеркнуть их сильные стороны и увидеть недостатки.

Следует отметить, что премьера нового сезона шоу запланирована на осень 2019 года.

Читайте также: Новый наставник шоу «Голос» Сюткин заявил, что не боится сложностей