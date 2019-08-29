Быстро и комфортно

— Марат Шакирзянович, зачем Москве еще одно транспортное кольцо?

— Еще одно кольцо в метро позволит серьезно улучшить транспортную ситуацию в Москве, новая линия даст дополнительные связки между разными районами столицы. Но самое главное — она в целом изменит пассажиропотоки в системе метрополитена. Не нужно ехать в центр, чтобы сделать пересадку. Большое кольцо свяжет радиальные направления метро, Московское центральное кольцо и будущие Московские центральные диаметры.

— Из 31 станций Большого кольца введены в эксплуатацию шесть. На какой стадии строительства находятся остальные участки?

— В настоящее время запущен участок от «Делового центра» до «Савеловской». В то же время работы по строительству идут одновременно на всех участках будущего кольца — уже пройдено больше 60 процентов тоннелей. Строительство сразу четырех участков с 15 станциями завершится до конца 2021 года. В этом году завершим строительство участка от «Нижегородской» до «Лефортово», который на время будет общим с Некрасовской линией метро.

В 2021 году поезда будут курсировать по участку от «Хорошевской» до «Каширской», в 2022 году его продлят до «Нижегородской». Полностью «замкнуть» Большое кольцо планируем в 2023 году.

— Какое количество пересадок будет доступно пассажирам?

— На станциях нового кольца планируется организовать 32 пересадки на радиальные линии метро и железных дорог, а также на платформы МЦК и МЦД. Мы намерены создать максимальное количество пересадок между новыми и действующими остановочными пунктами.

— Будет ли как-то отличаться Большое кольцо по дизайну от других станций метро?

— Архитектура подземки уникальна, каждая эпоха привносила в нее свое. Роскошью первых станций пассажиры восторгаются до сих пор. Теперь настала новая эпоха. Мы стараемся строить станции, облик которых будет отражать исторические черты районов. Так, необычными по оформлению станут станции «Ржевская», «Стромынка», «Мневники» и другие.

Фото: предоставлено пресс-службой Мосинжпроект

Аминьевское шоссе

Транспортный хаб «Аминьевское шоссе» станет одним из крупнейших в Москве. Одноименная станция БКЛ уже возводится. Здесь также появится платформа Киевского железнодорожного направления — ключевой транспортной артерии Новой Москвы.

Фото: предоставлено пресс-службой Мосинжпроект

Рубцовская

ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименную станцию «синей» ветки и строящуюся «Рубцовскую» БКЛ, здесь можно будет пересесть на электрички Казанского и Рязанского железнодорожных направлений. Комфортнее станут поездки по городу для жителей Басманного района — мост в составе ТПУ соединит берега Яузы.

Фото: предоставлено пресс-службой Мосинжпроект

Карамышевская

Мневниковская пойма скоро вернется в городскую жизнь. В новый район, куда, кстати, переселят и участников программы реновации, можно будет добраться по Большой кольцевой линии — здесь возводятся станции «Карамышевская» и «Мневники». Появятся в районе поймы и новые мосты, один из них — в составе Северо-Западной хорды — уже активно строят.

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ЦСКА

Станцию оформили в фирменных цветах клуба ЦСКА — красном и синем. Потолок украшают панели, на которых изображены различные спортсмены. Композиции посвящены достижениям армейцев.

ЦИТАТА ДНЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Как мы видели на примере Московского центрального кольца, на 10–15 процентов происходит разгрузка станций в центре города. Большое кольцо даст еще больший эффект. БКЛ является центральным проектом создания мощного рельсового транспорта в столице, включая радиальные направления метро, МЦК и МЦД. Реализация этих проектов может сделать общественный транспорт столицы одним из лучших в мире.

Строительство развернуто на всех участках линии

На всех участках Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро активно ведутся строительные работы. Осталось проложить 33 километра тоннелей, сообщил «Вечерке» генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Глава компании уточнил, что 13 километров тоннелей соорудят с помощью десятиметровых проходческих щитов, остальные 20 в двухпутном исчислении — щитами диаметром шесть метров.

По его словам, на северо-восточном участке БКЛ готовы перегоны от станции «Нижегородская» до «Стромынки», идет строительство тоннелей от «Стромынки» до «Ржевской» и от «Ржевской» до «Савеловской».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин Фото: Предоставлено пресс-службой

— От строящейся станции «Ржевская» стартовала проходка заключительного тоннеля на северо-восточном участке БКЛ. Щит «Инна» построит участок протяженностью 3,5 километра, — рассказал Марс Газизуллин. — Тоннель пройдет под пятью участками железной дороги и Третьим транспортным кольцом.

Завершилось строительство левого перегона между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» на юго-западном участке БКЛ.

— Полностью готовы перегоны от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского», — подчеркнул Марс Газизуллин.

Строительство трех станций и тоннелей от «Аминьевского шоссе» в сторону «Улицы Новаторов» осуществляет китайская корпорация China Railway Construction Corporation. Она использует пять шестиметровых проходческих комплексов собственного производства. Позже компания из Поднебесной выполнит проходку двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ.

— Специально для его строительства китайцы создали и доставят в Москву десятиметровый щит «Победа». Он был изготовлен согласно техническому заданию, разработанному специалистами «Мосинжпроекта», с учетом гидрогеологических условий на участке и накопленного опыта, — отметил Газизуллин. — При помощи щитов большого диаметра планируется построить двухпутный тоннель на западном и юго-западном участках БКЛ.

Старт проходки первого двухпутного тоннеля на БКЛ от станции «Карамышевская» до «Мневников» запланирован на сентябрь. На западном участке Большой кольцевой линии построены оба тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения», продолжается строительство перегона до станции «Хорошевская». На южном участке БКЛ построены правые перегонные тоннели между станциями «Улица Новаторов» и «Воронцовская», а также от станции «Зюзино» до «Каховской», продолжается проходка левых тоннелей.

На Большой кольцевой линии столичного метро задействуют щиты-гиганты Фото: Stroi.mos.ru, Михаил Колобаев, Владимир Новиков

Создаем новые рабочие места

Большое кольцо метро позволит создать альтернативные маршруты движения, а транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) придадут импульс развитию территорий. Подробности раскрыл «Вечерке» первый заместитель гендиректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Новое кольцо пройдет в срединной части Москвы.

— Для этой зоны приоритетной задачей станет создание рабочих мест. Это будет способствовать снижению маятниковой миграции. Девелоперы, которые построят коммерческие объекты, уже получили соответствующие льготы, — рассказал Альберт Суниев.

Первый заместитель гендиректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев Фото: Предоставлено пресс-службой

Транспортные хабы появятся на большинстве станций БКЛ.

— Например, ТПУ «Лефортово» носит рекреационное значение: там благоустроят парк, построят жилой квартал, удобную пересадку с метро на автобусы и трамвай. ТПУ «Рязанская» соединит линии подземки, МЦК и пригородного сообщения, новые рабочие места появятся в торговом и офисно-административном центрах, — отметил Суниев.

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