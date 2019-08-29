Заслуженный учитель РФ объяснил, почему россияне путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне часто путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной. Только 32 процента участников опроса верно назвали 1939 год датой начала Второй мировой войны. 52 процента путают эту дату с началом Великой Отечественной войны (1941 год). Остальные респонденты называют другие годы или затрудняются с ответом.

«Вечерняя Москва» поговорила с историком, заслуженным учителем РФ, почетным работником общего образования РФ, кандидатом психологических наук, победителем конкурса «Учитель года» Москвы 2004 года Александром Снегуровым. По его мнению, в результатах опроса нет ничего удивительного.

— Некоторые могут возразить, что как так, люди не знают эти даты? Просто такие люди не работают на педагогическом поприще. К сожалению, при всех усилиях учителей сейчас происходит утечка сведений из сознания и памяти, это обычный психологический процесс. Раньше многие знали эту информацию, когда обучались в школе. Но сейчас эти данные заменились другими, более актуальными сведениями. Я не говорю о том, что это событие должно удерживаться в умах людей при текущей жизненной практике. Сейчас человек получает множество информации, о которой многие даже не знают. В данном случае нужно работать с мотивацией человека, а для этого необходимо, чтобы у него было сформировано историческое сознание, становление которого происходит в школьные годы. Ведь со многими другими образовательными предметами ситуация сейчас обстоит так же. А у многих детей сейчас ухудшаются когнитивные способности, — рассказал Снегуров.

По его мнению, для изучения человеком интересующей его информации существует достаточно много источников — масса видео в Интернете, музейные экспозиции, документы и артефакты той эпохи, различные конференции и семинары. Вопрос заключается в личной мотивации конкретного человека.

— Здесь вопрос нужно адресовать самим людям, которые по каким-то причинам не могут или не имеют мотивации получать информацию, которой много. А она существует в том объеме, который нужен современному человеку. Здесь нужно работать с мотивацией. Чтобы она была, нужно формирование исторического сознания, становление которого происходит в школьные годы. У детей оно не сформировано по многим фактором: из-за подготовки к экзаменам, подгонкой к ЕГЭ или ГИА, создается установка запомнить все. Но это краткосрочная установка. Человек сдает экзамен и все забывает. Но когда историческое сознание сформировано, именно тогда человек скорее запомнит ощущение и настроение той эпохи, — отметил заслуженный учитель РФ.

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