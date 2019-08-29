Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады
Главу пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова избрали спикером Верховной рады нового созыва. Данное решение было принято в четверг, 29 августа, на заседании парламента.
Разумкова поддержали 382 народных избранника, необходимым минимумом являются 226 голосов.
Отмечается, что после избрания Разумков сообщил, что нынешний созыв «войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину», передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру замглавы администрации Алексея Гончарука на пост премьер-министра.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16 процента голосов. С большим отставанием следом идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 13,05 процента. На третьем месте партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18 процента).
Читайте также: Политолог обозначил, какие изменения ждут конституцию Украины