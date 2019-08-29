Владимир Познер назвал главную причину возможной эмиграции

Телеведущий Владимир Познер сообщил об основной причине, по которой он может эмигрировать из России. По его словам, он покинет страну, если ему будет невозможно заниматься здесь своей профессией.

Именно работа, по словам Познера, более всего держит его в России. Сам телеведущий признается, что добиться такого влияния и репутации ни в одном другом государстве он уже не сможет.

По словам Познера, при отсутствии работы на территории РФ он переедет в Париж. Там у ведущего есть квартира. Журналист говорит, что именно в ней к нему приходит ощущение дома и уюта.

Также он подчеркивает, что проблемы с работой у него могут возникнуть, если Россия пойдет «не в том направлении».

— Зависит от того, насколько страна будет идти в направлении, которое меня не устраивает, — передает слова ведущего сайт «Познер online».

Ранее журналист заявил, что не боится смерти, так как полностью осознает ее неизбежность.

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