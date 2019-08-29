Гастроэнтеролог объяснила, почему кофе противопоказан при хронической усталости

Эксперты зафиксировали скачок продаж кофе и шоколада. Специалисты объясняют это тем, что погода была совсем не летней, навевающей сонливость и хандру, поэтому горожане рефлекторно пытались восполнить уровень серотонина и взбодриться с помощью таких «стимуляторов». «Вечерняя Москва» решила выяснить, есть ли те, кому противопоказан вкусный допинг.

- И в кофе, и в шоколаде есть теобромин — стимулирующее вещество, которое влияет на наш тонус, бодрит, - объясняет диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. - Действительно, это лето было довольно грустным, и непроизвольно рука могла тянуться к средствам, которые повышают тонус. В нашем климате солнце – крайне важный компонент, оно влияет на гипофиз, который вырабатывает необходимые нашему организму гормоны. Его было мало, и люди рефлекторно пытались восполнить недостаток света подручными способами. И очень хорошо, что делали они это с помощью шоколада, а не с помощью леденцов – они несут куда больший вред нашему организму.

- В чем польза шоколада? Есть те, кому нельзя его употреблять?

- Шоколад – самый доступный продукт, способный улучшить настроение. Особенно хорош горький. В небольших количествах и под контролем специалиста его можно употреблять даже при диабете. Он отлично помогает восполнить уровень сахара, причем делает это медленно и постепенно. Естественно, даже при отличном здоровье, употреблять его следует осторожно. Все-таки это калорийный продукт и есть его лучше в первой половине дня.

Фото: кадр из фильма "Шоколад"

- А кофе? Как употреблять его так, чтобы не навредить своему здоровью? Да и нужно ли вообще?

- Кофе отлично помогает пережить хмурую, дождливую погоду, которая навевает сонливость. Альтернатива ему – зеленый чай, в котором тоже много кофеина, но это все же более эстетский напиток, не все могут оценить его вкус. А кофе обладает прекрасным ароматом и действительно дает заряд энергии на полчаса-час, правда, потом бодрящий эффект проходит. Напиток стимулирует перистальтику, и если есть склонность к послаблению стула, лучше выпить чай. Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма. Женщинам в период менопаузы лучше пить кофе только с молоком. Для людей, страдающих пониженным давлением – как правило, это молодые женщины — отлично подходит черный сладкий кофе. Самое главное: он должен быть зерновым, приготовленным любым удобным способом – в кофемашине, турке, фильтр-пакете. Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя.

- Насколько опасно злоупотребление кофе?

- Напиток, особенно в больших количествах, очень плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков. Через какое-то время он просто перестает действовать и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А отсутствие его, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес.

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