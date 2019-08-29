Молодой супруг Лолиты уже нашел новую возлюбленную
Российская певица Лолита Милявкая на своей странице в соцсети сообщила, что ее молодой супруг Дмитрий Иванов уже давно нашел новую избранницу. Так она прокомментировала совет поклонницы воссоединиться с мужем.
— Он давно занят, — ответила артистка в Instagram.
Больше месяца назад Лолита Милявская объявила о расставании с Дмитрием Ивановым после девяти лет брака, сообщив о наступившем равнодушии в их отношениях. Она пожелала супругу всего самого лучшего.
А недавно певица расплакалась на репетиции «Новой волны», исполняя хит Анжелики Варум «Городок». Коллега поддержала Лолиту в Сети, написав большой пост о честности, таланте и великодушии артистки. Она отметила, что певице трудно найти мужчину, который был бы достоин ее.
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