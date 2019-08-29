Да, «пипл» ведь до сих пор «хавает». Все «схавал»

В момент приближения урагана к Москве — в тот самый эпический момент, когда вещание прервалось и вместо привычных вечерних сериалов и ток-шоу возникло устрашающее объявление — для меня открылась истина.

Вернее, открылась она позже, когда я об этом объявлении узнала. Поскольку телевизора дома у меня, слава богу, теперь нет. При этом я не декларирую, дескать, телевизор не люблю. Одно время любила сильно. Но потом как-то поймала себя на мысли, что уже практически все, что вижу по ТВ, вызывает не просто злость, а дикое, до трясучки, раздражение.

Бесконечные ДНК-тесты, «эксперты», сторона осуждающая и сторона защищающая, три хабалки-свахи, новости, будто из другой страны транслируемые, «звезды», которых лицезрею уже, пожалуй, два десятка лет. А они все звездят. Отвратительные политические шоу, бесконечные, нон-стопом, и все про США и Украину.

В них даже болтуны все одни и те же! Майкл Бом, Владислав Ковтун и еще один, имени которого никак не запомню, — люди, которым «платят за унижения». А они и рады! Еще по одному каналу — без перерыва какие-то сплошные «ментовские войны». Канал «Культура», скажете вы. Да не люблю я его тоже, он уныл и неактуален, несмотря на всю несомненную «нежелтушность». Короче, телевизор покинул мой дом, и я не ощутила какой-то пустоты в душе и сердце.

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Но и про приближающийся ураган тоже не узнала вовремя.

Ну да дело не в этом.

Все те мои многочисленные знакомые, которые каждый день бранят телевизор — а это сегодня вроде хорошего тона и разговора о погоде — оказывается, предупреждение это видели воочию. В чем на голубом глазу признались. И возмущались еще: в самый прайм-тайм! Вот с этого момента поподробнее. Значит, смотрит народ вот это самое, что и ругает, и пинает, и презирает. Значит, есть потребность.

Значит, правы телевизионщики, когда оправдываются: мы можем делать другое телевидение, но оно никому не нужно. Нужно вот такое именно: с ДНК-тестами, околополитическим ором, сериалами за две копейки и Ковтуном в нагрузку.

Значит, и ешьте что дают. Не обляпайтесь.

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