Аналитик: Дефицита масок в ближайшее время не ожидается

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Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что дефицита защитных масок и роста цен на них не прогнозируется, сообщает «Радио 1».

— Мы уже пережили подобное и всплеска цен не ожидаем. Безусловно, надеемся, что производители (подчеркну — именно производители) не будут увеличивать цены на маски, поскольку в аптеках наценка на них минимальна. Это не тот товар, на котором аптека зарабатывает, — сказала эксперт.

Дефицита масок и антисептиков эксперт тоже не прогнозирует, так как за последние месяцы многие производители успешно — частично или полностью — перезапустили свое производство и тем самым покрыли нехватку данных средств на рынке.

Она отметила, что в последнее время растет спрос на многоразовые защитные маски, и посоветовала гражданам после каждого ношения такой повязки, приходя домой, обрабатывать ее дезинфицирующим средством или стирать.

Ранее ФАН писало, что в Московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь сотрудники метро требуют от пассажиров не только пройти через рамки металлоискателей, но и в обязательном порядке надеть маску.

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