Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Аналитик: Дефицита масок в ближайшее время не ожидается
Фото: pixabay.com

Аналитик: Дефицита масок в ближайшее время не ожидается

Оксана Васильева

Общество

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что дефицита защитных масок и роста цен на них не прогнозируется, сообщает «Радио 1».

— Мы уже пережили подобное и всплеска цен не ожидаем. Безусловно, надеемся, что производители (подчеркну — именно производители) не будут увеличивать цены на маски, поскольку в аптеках наценка на них минимальна. Это не тот товар, на котором аптека зарабатывает, — сказала эксперт.

Дефицита масок и антисептиков эксперт тоже не прогнозирует, так как за последние месяцы многие производители успешно — частично или полностью — перезапустили свое производство и тем самым покрыли нехватку данных средств на рынке.

Она отметила, что в последнее время растет спрос на многоразовые защитные маски, и посоветовала гражданам после каждого ношения такой повязки, приходя домой, обрабатывать ее дезинфицирующим средством или стирать.

Ранее ФАН писало, что в Московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь сотрудники метро требуют от пассажиров не только пройти через рамки металлоискателей, но и в обязательном порядке надеть маску.

Читайте также: Более 85 тысяч штрафов выписали в столичном транспорте людям без масок

дефицитмедицинская маскаэксперт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Человек или робот: возможно ли восстание машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как лжеврачи с лжедипломами калечат людей

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Пятьсот эскимо» в подарок от Путина

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Надевайте маски в магазинах

Олег Сыров
Олег Сыров

Том ям кунг — тайский суп для огнеедов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Цугцванг от Батьки: как Лукашенко переиграл ЕС в интересах Путина

Все мнения
О проекте