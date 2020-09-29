Белоруссия ввела ответные симметричные санкции в отношении стран Балтии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили о введении ответных симметричных санкций в отношении стран Балтии. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило агентство «БелТА».

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, ответные санкции в отношении Латвии, Литвы и Эстонии начинают действовать с этого дня.

— Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги, — отметил он.

Глаз добавил, что белорусская сторона составила свои санкционные списки в отношении граждан Латвии, Литвы и Эстонии. В них внесли примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым запрещен въезд на территорию Белоруссии.

Напомним, что депутаты Европарламента отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, а также призвали Евросоюз ввести санкции против Александра Лукашенко. Помимо этого, в Европарламенте поддержали повторное проведение президентских выборов с участием международных наблюдателей.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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