Коронавирус выявили у 8481 человека в России за сутки

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В России за сутки выявили 8481 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 30 сентября.

За сутки в РФ было зафиксировано 177 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Полностью вылечились от инфекции 5858 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии было выявлено 1 176 286 случаев COVID-19. За весь период зафиксировали 20 722 летальных исхода, выздоровели 958 257 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса было зафиксировано в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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