Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коронавирус выявили у 8481 человека в России за сутки
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Коронавирус выявили у 8481 человека в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за сутки выявили 8481 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 30 сентября.

За сутки в РФ было зафиксировано 177 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Полностью вылечились от инфекции 5858 человек.

Коронавирус выявили у 8481 человека в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии было выявлено 1 176 286 случаев COVID-19. За весь период зафиксировали 20 722 летальных исхода, выздоровели 958 257 человек.

Коронавирус выявили у 8481 человека в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса было зафиксировано в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 2308 москвичей заразились коронавирусом

последние данныеРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Все мнения
О проекте