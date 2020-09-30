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Маски за пять рублей начнут продавать в транспорте Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Маски за пять рублей начнут продавать в транспорте Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Цену на медицинские маски снизят в московском транспорте. Пассажиры смогут купить средство индивидуальной защиты за пять рублей. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в среду, 30 сентября.

Купить маски можно в кассах метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД). Также средства защиты продаются на вокзалах Мосгортранса в вендинговых аппаратах. Маски поступят в продажу с 1 октября.

— Для вашей безопасности передвижение в Московском транспорте обязательно в масках и перчатках. Пожалуйста, позаботьтесь о средствах защиты заранее, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Ранее пассажиров столичного транспорта вновь призвали надевать маски и перчатки. Власти подчеркнули, что заботятся о защите и безопасности горожан. Они намерены усиленно дезинфицировать единицы транспорта, пассажирам напомнили о возможности воспользоваться санитайзерами.

Читайте также: Столичным кинотеатрам предложили ужесточить контроль масочного режима

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