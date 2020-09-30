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Еще 24 человека с коронавирусом умерли в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 24 человека с коронавирусом умерли в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба Москвы.

Ранее специалист Роспотребнадзора рассказала, когда РФ может выйти на плато по COVID-19.

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