Антимонопольщики признали Ивлееву виновной в нарушении закона о рекламе

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Индивидуальный предприниматель Узенюк А. В. (блогер Настя Ивлеева) признана виновной в нарушении законодательства о рекламе, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что Ивлеевой выдано предписание о недопустимости подобных действий с требованием прекратить распространение видеоролика с рекламой алкоголя, поскольку российские законы запрещают рекламировать спиртные напитки в интернете.

Если до 30 октября Ивлеева не удалит видео, ей грозит административный штраф от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, сообщается на официальном сайте УФАС по Ленинградской области.

Напомним, ведомство возбудило дело в отношении Анастасии Ивлеевой о незаконной рекламе алкоголя. На видео в YouTube девушка показала процесс приготовления алкогольного коктейля на основе вермута определенной марки, тем самым нарушив российское законодательство.

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