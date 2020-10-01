Владимир Путин обсудил с президентом Франции ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

В разговоре, который состоялся по инициативе Парижа, Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями в регионе, а также призвали участников конфликта к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности.

Отметив безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами, президенты России и Франции обсудили параметры дальнейшего взаимодействия, в первую очередь в формате Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сопредседателями которой выступают оба государства.

Путин и Макрон выразили готовность наряду с третьим сопредседателем, США, сделать заявление в пользу незамедлительного прекращения противостояния и возобновления переговорного процесса, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе.

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

В конце сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Президент Азербайджана назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе