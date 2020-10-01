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Число пользователей мобильного интернета в России выросло почти в полтора раза
Фото: mos.ru

Число пользователей мобильного интернета в России выросло почти в полтора раза

Татьяна Плотникова

Общество

Число пользователей мобильного интернета в России за последние четыре года увеличилось с 68 до 96 человек из расчета на каждые сто человек населения, выяснили в Росстате.

При этом если в 2015 году к широкополосному интернету в стране было подключено 66,8 процента домохозяйств, к 2019 году показатель возрос до 73,6 процента.

Скорость «проводного» интернета четыре года назад в среднем не превышала 5 Мбит/с, а в 2019 году в большинстве случаев превышает 20 Мбит/с.

В 2015 году семь россиян из десяти выходили в Сеть лишь иногда, а в 2019 году столько же пользовались интернетом каждый день. В Росстате уточняют, что 77 процентов россиян прежде всего проверяют социальные сети, 71 процент жителей страны используют интернет для звонков, более половины ищут информацию о различных товарах и пользуются банковскими услугами, сообщает агентство «Прайм».

Ранее аналитики предупредили о повышении цен на мобильную связь.

Читайте также: Влияние интернета: 10 причин, по которым Сеть стала рычагом экономического развития

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