Одиннадцатилетняя ученица Тутберидзе выполнила тройной аксель на тренировке

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Одиннадцатилетняя фигуристка Любовь Рубцова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, выполнила тройной аксель во время тренировки. Видео с занятия появилось в официальном аккаунте команды Тутберидзе в соцсети Instagram.

— Тройной аксель от Любы Рубцовой, 11 лет, — подписан ролик.

Описание дополнено хэштегом «работаем дальше».

Подписчики аккаунта в комментариях пожелали успехов юной фигуристке и оценили ее достижения: «Класс! Восхищаюсь! Добра и счастья Вам, Этери Георгиевна! Так держать!»; «Вау. Умничка, Люба»; «Высочайшая техника!»; «Вот это Люба удивила»; «Какая молодец! Бесстрашные девочки».

Читайте также: «Вы там совсем ку-ку»: Плющенко ответил на обвинения в переманивании Загитовой