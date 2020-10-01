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Одиннадцатилетняя ученица Тутберидзе выполнила тройной аксель на тренировке
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Одиннадцатилетняя ученица Тутберидзе выполнила тройной аксель на тренировке

Евгения Звощик

Спорт

Одиннадцатилетняя фигуристка Любовь Рубцова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, выполнила тройной аксель во время тренировки. Видео с занятия появилось в официальном аккаунте команды Тутберидзе в соцсети Instagram.

— Тройной аксель от Любы Рубцовой, 11 лет, — подписан ролик.

Описание дополнено хэштегом «работаем дальше».

Подписчики аккаунта в комментариях пожелали успехов юной фигуристке и оценили ее достижения: «Класс! Восхищаюсь! Добра и счастья Вам, Этери Георгиевна! Так держать!»; «Вау. Умничка, Люба»; «Высочайшая техника!»; «Вот это Люба удивила»; «Какая молодец! Бесстрашные девочки».

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тренировкафигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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