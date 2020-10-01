«Это только начало»: Плющенко прокомментировал рождение сына

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, комментируя рождение сына, заявил, что в дальнейшем следует ждать других сенсаций, связанных с его именем.

Ранее после перехода в академию Плющенко двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной фигурист пообещал, что сенсации, связанные с ним, будут и впредь появляться.

— Как я и говорил, это только начало, — ответил Плющенко РИА Новости на вопрос, закончились ли сенсации на рождении его сына.

О рождении второго сына продюсер Яна Рудковская сообщила на своей странице в Instagram. Малыша назвали Арсением, мальчик родился 25 сентября. Фотографии с новорожденным выложил в соцсети и сам Плющенко.

Напомним, Плющенко предложил Рудковской выйти за него замуж после победы Димы Билана на «Евровидении», в выступлении которого принимал участие. В сентябре 2009 года пара зарегистрировала брак. В 2013 году у супругов родился сын Александр, которого родители ласково называют Гном Гномыч.

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